Altri due soldati svizzeri sono finiti in ospedale durante l'esercitazione «TRIAS 25», svoltasi ad Allentsteig (Austria) assieme a truppe tedesche e austriache, oltre al giovane investito da un blindato pochi giorni fa.

I due hanno inalato fumo cercando di spegnere un incendio boschivo divampato mercoledì nell'area di addestramento. Lo ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS il portavoce dell'esercito, Mathias Volken, confermando quanto riportato da blick.ch e 20minuten.ch.

I due soldati hanno assistito di loro iniziativa i vigili del fuoco del centro di formazione militare nelle operazioni di spegnimento. In seguito hanno accusato mal di testa. Sono stati dapprima soccorsi da sanitari e poi sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Ieri hanno potuto lasciare il nosocomio.

La notte tra il 29 e il 30 aprile si era verificato un incidente ben più grave: durante un'esercitazione un blindato aveva schiacciato l'arto destro di un 19enne che si trovava sdraiato in un sacco a pelo. Il ferito è stato ricoverato e rientrerà in Svizzera non appena sarà possibile il suo trasporto. La giustizia militare ha avviato un'indagine.