Colpo di scena!Esperti bocciano la perizia sulla famiglia nel bosco: «Metodologia inadeguata e bambini ignorati»
ai-scrape
21.5.2026 - 10:14
I consulenti di parte smontano le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nel caso Trevallion-Birmingham. Sollevati dubbi sull'imparzialità e sull'assenza di osservazione diretta dei minori.
Un documento di oltre 300 pagine ha messo in crisi la perizia sul caso della famiglia che viveva nel bosco in Abruzzo.
I professori Tonino Cantelmi e Martina Aiello, consulenti di parte nel procedimento al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, hanno infatti depositato le loro note critiche.
La loro conclusione, come riporta tra gli altri «Leggo», è che la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è «gravemente carente sotto il profilo metodologico e scientifico». Per questo motivo la ritengono «nulla» e potenzialmente suscettibile di valutazione sotto il profilo delle responsabilità professionali.
Ben 15 punti critici
Il testo individua ben 15 punti critici nella relazione della dottoressa Ceccoli. Secondo i due consulenti, le sue conclusioni si baserebbero su valutazioni ipotetiche, dato che mancherebbero i riscontri clinici diretti.
Ma il punto più grave riguarda i minori. Nel documento si afferma che i bambini «non sono stati ascoltati, né osservati», quindi non sono stati usati colloqui clinici strutturati. Manca anche l'osservazione delle interazioni tra genitori e figli.
Ma non è finita qui. Cantelmi e Aiello sottolineano un'altra mancanza grave: la CTU avrebbe anche ignorato gli effetti psicologici dell'allontanamento dei bambini, dal momento che esiste una nutrita documentazione scientifica sul trauma da separazione, che però non è stata considerata.
Critiche ai test e alle competenze
C'è anche una forte contestazione sull'uso dei test psicodiagnostici. I consulenti definiscono quelli grafici e proiettivi «scientificamente deboli». E poi, sempre a loro avviso, le prove sarebbero state fatte in condizioni emotive non adeguate e anche la barriera linguistica non sarebbe stata gestita bene.
Ma non è ancora tutto. I due consulenti hanno infatti anche messo in dubbio le competenze della CTU e dell'ausiliaria. A loro avviso non emergerebbero requisiti specifici documentati in materia minorile.
Inoltre, i due esperti parlano anche di un «grave bias socioculturale» nella valutazione delle scelte di vita della famiglia, che sarebbero state giudicate con pregiudizio.
Ad esempio, le lezioni fatte a casa e lo stile di vita ecosostenibile sono stati visti come segni di inadeguatezza. Questo approccio avrebbe spostato la valutazione sul piano ideologico.
Vengono inoltre anche citati presunti atteggiamenti pregiudizievoli della dottoressa Ceccoli: la donna ha infatti pubblicato sui social dei post, che sarebbero incompatibili con l'imparzialità richiesta.
La richiesta di una nuova perizia
In conclusione, i due consulenti ritengono che quella perizia non possa costituire base sufficiente per decisioni fortemente limitative della responsabilità genitoriale e chiedono dunque una rivalutazione completa del caso.
A loro avviso, infatti, serve una nuova perizia con accertamenti diretti e multidisciplinari, fondamentale in un procedimento che coinvolge minori e relazioni familiari.