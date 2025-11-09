Molte compagnie vietano l'utilizzo dei powerbank a bordo dei loro aerei. KEYSTONE

Un uomo sulla cinquantina ha subito ustioni a una gamba e alle dita dopo che un power bank al litio è esploso nella sua tasca nella lounge business di Qantas.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo ha riportato ustioni dopo che il suo power bank al litio è esploso nella lounge business.

La compagnia ha riaperto l'area due ore dopo e annunciato una revisione delle norme sui dispositivi al litio.

Episodi simili sono avvenuti anche su altri voli, spingendo diverse compagnie aeree a limitare o vietare l’uso dei power bank a bordo. Mostra di più

Attimi di paura giovedì mattina all’aeroporto internazionale di Melbourne: un uomo è rimasto ferito dopo che il power bank al litio che teneva in tasca ha preso fuoco improvvisamente, provocandogli ustioni a una gamba e alle dita.

Come riporta la BBC, l’incidente è avvenuto nella lounge business di Qantas, dove in pochi secondi l’ambiente si è riempito di fumo costringendo circa 150 persone a evacuare.

Il personale ha aiutato la vittima a raggiungere una doccia prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo, trasportato in ospedale in condizioni stabili, è stato dimesso poco dopo.

Secondo un testimone citato da «The Age», «l’acido della batteria volava ovunque». Una produttrice cinematografica australiana presente sul posto, Leanne Tonkes, ha condiviso sui social la foto del power bank carbonizzato, lodando la rapidità del personale Qantas.

La compagnia aerea ha dichiarato che la lounge è stata ripulita e riaperta due ore dopo e che sta rivedendo le proprie regole sul trasporto di batterie al litio e power bank a bordo.

Una scena già vista

Non è un caso isolato: a luglio un incendio su un volo Virgin Australia da Sydney a Hobart era stato causato da un dispositivo simile. Anche in quel caso la compagnia ha deciso di modificare le proprie politiche, raccomandando ai passeggeri di tenere i power bank «a vista e a portata di mano» durante il viaggio.

Incidenti analoghi si sono verificati anche all’estero: in Corea del Sud, a gennaio, un power bank avrebbe scatenato un incendio distruggendo un intero aereo passeggeri.

Molte compagnie internazionali — tra cui Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korean Air e Singapore Airlines — vietano già l’uso e la ricarica dei power bank in volo. Alcune pongono anche limiti severi alla capacità delle batterie trasportabili, consentendone solo due tra 100 e 160 Wh.