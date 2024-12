Esplorare i ricordi d'infanzia con Google Maps: il fenomeno che conquista il web

La casa d'infanzia e la nonna di un utente di Google Maps e TikTok Frame video

Un nuovo trend sta emergendo online, soprattutto su TikTok, permettendo agli utenti di rivivere momenti del passato e di rivedere persone o case d'infanzia. Questo fenomeno, lontano dall'essere pericoloso, offre dunque un viaggio emozionante nei ricordi.

Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Un fenomeno nostalgico sta conquistando il web, in particolare su TikTok, dove gli utenti utilizzano Google Maps per rivivere ricordi del passato.

Il servizio geografico permette infatti di rivedere le case d'infanzia e i luoghi del cuore, toccando profondamente gli utenti.

Il trend, noto come «Somewhere on Google Maps», è diventato un hashtag popolare sui social media.

È sufficiente accedere al servizio da un computer, inserire l'indirizzo desiderato nella barra di ricerca e selezionare la modalità Street View cliccando sull'anteprima della foto in basso a destra. Mostra di più

Un fenomeno nostalgico sta conquistando il web, in particolare su TikTok, dove gli utenti utilizzano Google Maps per rivivere ricordi del passato.

Questo trend, che per una volta non presenta alcun pericolo, offre un modo per immergersi in esperienze emotive, riportando alla mente momenti e persone che non ci sono più.

Come riporta «Leggo.it», Google Maps permette infatti di rivedere le case d'infanzia e i luoghi del cuore, offrendo un tuffo nel passato che tocca profondamente gli utenti.

«Somewhere on Google Maps»

Il trend, noto come «Somewhere on Google Maps», è diventato un hashtag popolare sui social media.

Attraverso le immagini storiche catturate dal servizio geografico, gli utenti possono rivivere momenti significativi della loro vita e rivedere virtualmente persone care come nonni, genitori e animali domestici. Questo viaggio nel tempo può essere particolarmente toccante quando si osservano le case d'infanzia, spesso trasformate nel corso degli anni.

Molti utenti, dopo aver esplorato il passato con Google Maps, condividono video che esprimono la loro commozione, tra lacrime e un vortice di emozioni.

Ecco come fare

Un utente racconta: «Da qualche parte su Google Maps è una giornata di sole, nel 2008, ed entrambi i miei nonni sono ancora vivi, intenti a fare giardinaggio insieme nel loro cortile», accompagnando il racconto con immagini.

Per chi desidera immergersi nei ricordi più cari, Google Maps offre una sorta di macchina del tempo. È sufficiente accedere al servizio da un computer, inserire l'indirizzo desiderato nella barra di ricerca e selezionare la modalità Street View cliccando sull'anteprima della foto in basso a destra.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.