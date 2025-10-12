Il fumo riempie l'aria mentre i detriti ricoprono il terreno e i veicoli dopo una potente esplosione che ha devastato un impianto militare di produzione di esplosivi nella contea di Hickman, nel Tennessee. KEYSTONE

L'esplosione in un'azienda di materiali militari esplosivi nel Tennessee ha causato 16 morti. Lo riferiscono le autorità, sottolineando che le ricerche effettuate hanno consentito di localizzare due persone che si ritenevano prima disperse. Le indagine per accertare la causa dell'esplosione continuano.

Un'esplosione nella zona rurale del Tennessee ha distrutto un impianto di esplosivi ed è stata avvertita nel raggio di diversi chilometri.

L'esplosione ha lasciato un cumulo di rottami fumanti di metallo contorto e carbonizzato e veicoli bruciati presso l'impianto Accurate Energetic Systems, che fornisce e ricerca esplosivi per l'esercito.

La causa dell'esplosione non è nota. Gli investigatori stanno setacciando il sito incenerito metro per metro alla ricerca di possibili prove. «C'è un turbinio di emozioni», ha detto lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, durante una conferenza stampa, come riportato da «npr.org».

«Nessun sopravvissuto è stato trovato» nell'ambito delle ricerche per l'esplosione in un'azienda di materiali militari esplosivi nel Tennessee.

Lo riferiscono le autorità, che fino alle ultime ore avevano parlato di 19 dispersi e alcuni morti. Il numero esatto delle vittime non è ancora chiaro.