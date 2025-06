La strada invasa dai detriti dopo l'esplosione in un appartamento di Torino Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco hanno trovato una persona morta in un alloggio di un palazzo di Torino, dove stanotte è avvenuta un'esplosione. A comunicarlo sono stati gli stessi vigili del fuoco, al lavoro sul posto.

Keystone-SDA SDA

La vittima è un uomo di 35 anni. Si tratta della stessa persona che fin da questa mattina si stava cercando, visto che mancava all'appello.

In un primo momento si era sperato che l'uomo non fosse in casa al momento dell'esplosione. Il telefonino risultava spento, ma l'auto, secondo persone che lo conoscevano, era parcheggiata sotto il palazzo.

Al momento non si conoscono le cause del decesso.