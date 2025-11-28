  1. Clienti privati
Nel canton Vaud Esposti i migliori scatti mediatici del 2024, scelti da Swiss e World Press Photo

SDA

28.11.2025 - 11:40

Uno spaccato della mostra.
Uno spaccato della mostra.
Keystone

Un bambino gazawi di nove anni che ha perso le braccia in un attacco israeliano, una serie dedicata «pungente e toccante» ai fan di Taylor Swift. Sono alcune delle fotografie esposte al Castello di Prangins, nel canton Vaud, scelte dal Swiss Press Photo e dal World Press Photo.

Keystone-SDA

28.11.2025, 11:40

28.11.2025, 11:44

Come spiega il museo sul suo sito web, questa retrospettiva racconta «l'attualità mediatica svizzera e internazionale allontanandosi dagli stereotipi».

Il concorso World Press Photo raccoglie 160 foto, compresa quella sopraccitata di Samar Abu Elouf, fotografa autodidatta che ha lasciato Gaza nel 2023.

Lo Swiss Press Photo comprende 150 scatti, tra cui quello vincitore di Anne Morgenstern. Tra gli altri premiati figurano Marie-Lou Dumauthioz che ha seguito quattro gare di tiro nelle abbazie vodesi, Sebastian Anex che ha raccontato la festa dedicata al ritorno del sole nella Lütschental, in febbraio, dopo quattro mesi di tenebre, Jonathan Labusch che ha accompagnato Nemo nella sua tournée successiva alla vittoria all'Eurovision Song Contest e Alessandro Della Valle, fotografo di Keystone-ATS, che ha ritratto i raduni notturni dei contadini dell'Oberland bernese.

