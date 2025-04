Euforia per l'arrivo del discount olandese «Action», dove si «trova tutto, a prezzo tre volte inferiore»

Il discount olandese Action sta dando una scossa al settore non alimentare in Germania. Fabian Strauch/dpa

Il discount olandese Action festeggia il suo ingresso sul mercato svizzero con palloncini e folle di cacciatori di occasioni. E rimane fedele alla sua strategia low-cost.

Hai fretta? blue News riassume per te Il discount olandese Action ha aperto il suo primo negozio in Svizzera.

L'afflusso a Bachenbülach, nel canton Zurigo, è stato enorme.

L'azienda punta su prezzi estremamente bassi e su una gamma di prodotti in continua evoluzione. Mostra di più

Alle 8.40 di sabato i responsabili hanno tagliato il nastro. L'apertura del primo negozio «Action» in Svizzera era in realtà prevista per le 9.00, ma l'interesse è stato così grande che i piani sono stati cambiati senza ulteriori indugi.

I clienti in attesa erano entusiasti: folle di persone si riversano sotto l'arco di palloncini.

Il luogo è il centro commerciale Parkallee di Bachenbülach, nel canton Zurigo. Il discount olandese ha scelto questo luogo per avviare i suoi piani di espansione in Svizzera, con un secondo negozio a Martigny, in Vallese, in programma.

Il discount rimane fedele alla sua strategia: prezzi estremamente bassi e una gamma di prodotti in continua evoluzione.

Gli slogan sono: «Sempre 1500 prodotti a meno di 2 franchi» o «150 nuovi prodotti ogni settimana».

«Ora non dobbiamo più recarci in Germania»

Un'ispezione in loco rivela un'ampia gamma di prodotti: dai detersivi agli accessori per auto, dai cosmetici alle porte da calcio pieghevoli, tutto è in offerta. Vengono venduti anche dolci e snack, ma non alimenti deperibili.

Le clienti Aline e Jessica sono già sul posto a Bachenbülach dalle 8 del mattino. «Pensiamo che sia fantastico che Action sia ora anche in Svizzera. Ora non dobbiamo più andare in Germania», raccontano a blue News.

Sono fan del discount: «Qui si può trovare di tutto, ma a un prezzo tre volte inferiore».

Come di consueto per le prime, tuttavia, a Bachenbülach non tutto fila liscio. «Alla cassa mancano sempre i codici QR», dice un dipendente. Il personale di vendita deve quindi recarsi agli scaffali e controllare il prezzo.

Ma le difficoltà iniziali sono prese con buon umore: «Non è un problema, ci dà la possibilità di una breve pausa».

Un'ondata di successo che attraversa l'Europa

L'amministratore delegato di «Action» Hajir Hajji sottolinea queste affermazioni in un'intervista con i rappresentanti dei media: «Abbiamo i prezzi più bassi, questo è importante per noi».

In Germania, «Action »pubblicizza 1500 prodotti a meno di un euro - ben al di sotto dei due franchi promessi in questo Paese.

L'amministratore spiega: «Il livello dei prezzi è più alto in Svizzera. Gli affitti sono più alti, gli immobili costano di più. Ma noi possiamo garantire il prezzo più basso del mercato».

La Svizzera è il 13° Paese in cui «Action» si sta espandendo. I discount low-cost affermati, come Lidl e Aldi, sono già stati superati dagli olandesi in termini di crescita delle vendite.

Resta da vedere se l'ondata di successo si estenderà anche alla Svizzera. L'inizio fa pensare che sarà così.