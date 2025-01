Immagine d'illustrazione sda

Un fortunato giocatore ha azzeccato la combinazione vincente dell'estrazione dell'Euro Millions di venerdì, portandosi a casa 94,78 milioni di franchi.

Keystone-SDA, ats SDA

Il giocatore, residente in Gran Bretagna, ha indovinato i numeri 2, 11, 19, 30 et 49 oltre alle stelle 3 e 8, rende noto Swisslos, la società che che gestisce le lotterie nella Svizzera tedesca e in Ticino.