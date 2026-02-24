Il convoglio è rimasto bloccato nella galleria di Murgenthal (foto d'archivio) Keystone

Un Eurocity è bloccato sulla linea della Ferrovia 2000 tra Mattstetten (BE) e Rothrist (SO). Il convoglio è fermo nella galleria di Murgenthal, ha indicato oggi a Keystone-ATS la portavoce delle FFS Fabienne Thommen.

Keystone-SDA SDA

I passeggeri dell'EC 61 da Basilea a Milano saranno trasportati a Berna con il treno antincendio e soccorso, ha detto la portavoce, aggiungendo che dovranno quindi calcolare ritardi di circa due ore.

Il problema al convoglio si è verificato alle 7.05, ha aggiunto Thommen. Le ragioni non sono ancora note.

I treni successivi hanno «invertito la marcia» e sono tornati indietro. Gli altri treni sono stati fatti circolare sulla linea di via Burgdorf. Secondo Thommen, sono previsti ritardi di circa 15 minuti e in alcuni casi anche cancellazioni.