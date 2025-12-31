  1. Clienti privati
Mobilità Eurostar, «riprendono tutti i servizi, ma vi sono possibili ritardi»

SDA

31.12.2025 - 07:00

Tantissimi i viaggiatori bloccati ieri.
Tantissimi i viaggiatori bloccati ieri.
Keystone

La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato stamattina la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico ieri ha interrotto le operazioni per diverse ore, ma ha avvertito di possibili disagi.

Keystone-SDA

31.12.2025, 07:00

31.12.2025, 08:26

«Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto», si legge sul sito web ufficiale di Eurostar.

