MobilitàEurostar, «riprendono tutti i servizi, ma vi sono possibili ritardi»
SDA
31.12.2025 - 07:00
La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato stamattina la ripresa del servizio tra Londra e il continente, dopo che un problema tecnico ieri ha interrotto le operazioni per diverse ore, ma ha avvertito di possibili disagi.
Keystone-SDA
31.12.2025, 07:00
31.12.2025, 08:26
SDA
«Prevediamo di attivare tutti i nostri servizi oggi, ma a causa dell'impatto in corso potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto», si legge sul sito web ufficiale di Eurostar.