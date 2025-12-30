Fino a nuovo ordineEurostar sospende i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles
30.12.2025 - 13:46
Eurostar ha annunciato la sospensione di «tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles» fino a nuovo ordine.
La decisione è stata presa in seguito ai gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St. Pancras nella capitale britannica.