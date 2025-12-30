  1. Clienti privati
Fino a nuovo ordine Eurostar sospende i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles

SDA

30.12.2025 - 13:46

Problemi al tunnel sotto la Manica, Eurostar ferma i treni
Keystone

Eurostar ha annunciato la sospensione di «tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles» fino a nuovo ordine.

Keystone-SDA

30.12.2025, 13:46

30.12.2025, 13:55

La decisione è stata presa in seguito ai gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St. Pancras nella capitale britannica.

