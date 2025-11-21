Per più «fiducia e trasparenza»Dopo il caso Israele si vuol cambiare il sistema di voto all'Eurovision
SDA
21.11.2025 - 12:43
Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno dichiarato di voler modificare le regole di voto per rafforzare «fiducia e trasparenza», a seguito delle controversie suscitate negli ultimi anni dal massiccio sostegno pubblico ai candidati israeliani.
Keystone-SDA
«Stiamo adottando misure chiare e decisive per garantire che il concorso rimanga una celebrazione della musica e dell'unità.
Il concorso dovrebbe rimanere uno spazio neutrale e non deve essere strumentalizzato», ha dichiarato Martin Green, direttore dell'Eurovision Song Contest presso l'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu).