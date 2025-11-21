  1. Clienti privati
Per più «fiducia e trasparenza» Dopo il caso Israele si vuol cambiare il sistema di voto all'Eurovision

SDA

21.11.2025 - 12:43

L'austriaco JJ ha vinto la 69esima edizione dell Eurovision Song Contest svoltosi in maggio a Basilea. (nella foto d'archivio). I responsabili del mega-evento vogliono modificare le regole di voto.
L'austriaco JJ ha vinto la 69esima edizione dell Eurovision Song Contest svoltosi in maggio a Basilea. (nella foto d'archivio). I responsabili del mega-evento vogliono modificare le regole di voto.
Keystone

Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno dichiarato di voler modificare le regole di voto per rafforzare «fiducia e trasparenza», a seguito delle controversie suscitate negli ultimi anni dal massiccio sostegno pubblico ai candidati israeliani.

Keystone-SDA

21.11.2025, 12:43

21.11.2025, 13:03

«Stiamo adottando misure chiare e decisive per garantire che il concorso rimanga una celebrazione della musica e dell'unità.

Il concorso dovrebbe rimanere uno spazio neutrale e non deve essere strumentalizzato», ha dichiarato Martin Green, direttore dell'Eurovision Song Contest presso l'Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu).

