L'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest ha registrato 166 milioni di telespettatori (foto d'archivio) Keystone

Una storia televisiva e musicale perduta: l'Unione europea di radiodiffusione (UER) cerca in tutto il mondo registrazioni scomparse delle edizioni del 1956 e 1964 dell'Eurovision Song Contest (ESC).

Keystone-SDA SDA

L'organizzatore dell'ESC lancia una caccia al tesoro mondiale negli archivi: all'appello mancano le registrazioni di due delle prime edizioni di questo concorso musicale, un tempo chiamato Gran Premio europeo della canzone.

Non possiede né la registrazione completa della primissima edizione del 1956 a Lugano, né quella del concorso del 1964 a Copenaghen. Nemmeno le emittenti responsabili hanno trovato nulla.

Per l'edizione del 1956, gli archivi della SSR contengono solo una registrazione della vincitrice svizzera Lys Assia. Un estratto d'archivio della vincitrice italiana del 1964 è stato ritrovato dall'emittente finlandese Yle.

«La caccia è iniziata – ovunque si trovino nel mondo», ha dichiarato l'UER a Ginevra. «Anche il più piccolo frammento potrebbe contribuire a riportare in vita queste trasmissioni storiche».

L'UER spera che queste registrazioni si trovino magari in collezioni private, in archivi di emittenti raramente ispezionati, su vecchie bobine di pellicola, o ancora presso un collezionista privato – o i suoi discendenti – e forse dimenticate in una soffitta.

L'Unione europea di radiodiffusione festeggia quest'anno i 70 anni dell'Eurovision.

Ad eccezione del 2020, quando lo spettacolo tradizionale era stato annullato a causa della pandemia di Covid-19, il concorso si è tenuto ogni anno ed è oggi considerato il più grande evento musicale in diretta al mondo.

L'edizione del 2025 ha raggiunto 166 milioni di telespettatori.

La prossima edizione si terrà a Vienna: la finale è prevista il 16 maggio.