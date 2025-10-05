  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In corso i soccorsi Bufera di neve sul versante tibetano, bloccati in mille sull'Everest

SDA

5.10.2025 - 20:48

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Sono in corso le operazioni di soccorso per liberare l'accesso agli accampamenti degli alpinisti sul versante orientale del monte Everest in Tibet, dove circa mille persone sono rimaste intrappolate da una bufera di neve che ha bloccato le strade. Lo riportano i media statali cinesi.

Keystone-SDA

05.10.2025, 20:48

Secondo un rapporto di Jimu News, centinaia di abitanti del villaggio e squadre di soccorso sono stati dispiegati per aiutare a rimuovere la neve che blocca l'accesso alla zona, che si trova a un'altitudine superiore a 4.900 metri.

I più letti

In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Ecco chi è Tilly Norwood e perché preoccupa l'industria del cinema
Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane
Taylor Swift: «Sono esausta, non penso di essere pronta per un nuovo tour»
Taylor Swift super star anche al botteghino

Di più sull'Everest

Verso un nuovo record?. In un solo giorno ben 135 persone scalano il Monte Everest

Verso un nuovo record?In un solo giorno ben 135 persone scalano il Monte Everest

La sfida. Il Club 8848 propone di «scalare» l'Everest sul Piz Lagalb

La sfidaIl Club 8848 propone di «scalare» l'Everest sul Piz Lagalb

Turismo. Da spedizione pericolosa a business di lusso, ecco cosa è diventato scalare il Monte Everest

TurismoDa spedizione pericolosa a business di lusso, ecco cosa è diventato scalare il Monte Everest

Altre notizie

Almeno 26 dispersi. Crolla una scuola in Indonesia, il bilancio dei morti sale a 45

Almeno 26 dispersiCrolla una scuola in Indonesia, il bilancio dei morti sale a 45

Maltempo. Piogge torrenziali e inondazioni, oltre 60 morti in Nepal e India

MaltempoPiogge torrenziali e inondazioni, oltre 60 morti in Nepal e India

Una rivelazione da Nobel. 30 anni fa, due svizzeri scoprivano il primo esopianeta

Una rivelazione da Nobel30 anni fa, due svizzeri scoprivano il primo esopianeta