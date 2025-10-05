Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Sono in corso le operazioni di soccorso per liberare l'accesso agli accampamenti degli alpinisti sul versante orientale del monte Everest in Tibet, dove circa mille persone sono rimaste intrappolate da una bufera di neve che ha bloccato le strade. Lo riportano i media statali cinesi.

Keystone-SDA SDA

Secondo un rapporto di Jimu News, centinaia di abitanti del villaggio e squadre di soccorso sono stati dispiegati per aiutare a rimuovere la neve che blocca l'accesso alla zona, che si trova a un'altitudine superiore a 4.900 metri.