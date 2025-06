Un box dell'impresa di costruzioni Implenia (immagine simbolica). Keystone

Implenia, la più grande impresa di costruzioni della Svizzera, è sotto pressione a causa dei metodi discutibili utilizzati nei confronti di fornitori e dipendenti. È quanto emerge da un rapporto dei media.

Hai fretta? blue News riassume per te L'impresa di costruzioni Implenia è stata criticata perché i fornitori a volte devono aspettare mesi per ricevere i loro soldi.

In occasione dei cosiddetti «summit dei fornitori», ai partner commerciali è stato chiesto di versare volontariamente del denaro a Implenia.

Il colosso sottolinea che paga sempre in tempo, ma ammette ritardi in caso di problemi di prestazioni o per la data di chiusura del bilancio. Mostra di più

Secondo un'inchiesta della Radio Télévision Suisse (RTS), Implenia, la più grande impresa di costruzioni della Svizzera, utilizza metodi discutibili per fare pressione sui suoi fornitori.

Secondo RTS, da anni fornitori e subappaltatori esprimono il loro disappunto per i ritardi nei pagamenti. Un fornitore anonimo riferisce di ritardi fino a otto mesi, senza fornire motivazioni. Desidera rimanere anonimo per paura di non ricevere più ordini.

Come riporta la radiotelevisione romanda, alcune aziende che dipendevano fortemente da Implenia hanno dovuto addirittura presentare istanza di fallimento, poiché lavoravano quasi esclusivamente per il colosso.

Anche i dipendenti sono sotto pressione

Non solo i fornitori, ma anche i dipendenti riportano esperienze problematiche. In occasione dei cosiddetti «summit dei fornitori», ai partner commerciali è stato chiesto di trasferire volontariamente denaro a Implenia.

«In seno a Implenia, per la prima volta nella mia vita, mi sono vergognato di ciò che ero costretto a fare», ha raccontato un ex dipendente alla RTS. «Ci addestravano come cavalli da corsa».

Sempre l'emittente romanda informa che l'allora CEO André Wyss spiegò come l'azienda pagava sempre entro le scadenze concordate, ma che potevano verificarsi fluttuazioni alla data di bilancio.

I «summit dei fornitori» venivano utilizzati per lo scambio di idee con i fornitori e pianificare la collaborazione. Wyss ha lasciato l'azienda alla fine di marzo 2025.

Implenia sottolinea che i pagamenti vengono generalmente effettuati in tempo, ma che la qualità dei servizi e il rispetto delle scadenze potrebbero ritardare i pagamenti.