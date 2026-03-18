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Bruxelles Ex diplomatico belga a processo per l'omicidio del leader del Congo Lumumba

SDA

18.3.2026 - 10:42

Patrice Lumumba (1925-1961), primo presidente democraticamente eletto del Congo, fu ucciso il 17 gennaio 1961 da un plotone di esecuzione nel Katanga, sotto la supervisione di ufficiali belgi, in un'operazione sostenuta da Belgio e USA. (foto d'archivio)
Patrice Lumumba (1925-1961), primo presidente democraticamente eletto del Congo, fu ucciso il 17 gennaio 1961 da un plotone di esecuzione nel Katanga, sotto la supervisione di ufficiali belgi, in un'operazione sostenuta da Belgio e USA. (foto d'archivio)
Keystone

La Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex diplomatico e politico belga Etienne Davignon nell'ambito dell'inchiesta sui crimini di guerra legati all'assassinio, nel 1961, del leader del Congo Patrice Lumumba.

Keystone-SDA

18.03.2026, 10:42

18.03.2026, 10:50

Lo riferisce l'agenzia Belga. Patrice Lumumba è stato il primo capo del Congo indipendente democraticamente eletto nel 1960. Assieme a lui furono giustiziati da un plotone d'esecuzione anche i dirigenti congolesi Maurice Mpolo e Joseph Okito.

Davignon, oggi 93enne, dovrà rispondere delle accuse di detenzione e trasferimento illegale di prigionieri di guerra, della privazione del loro diritto a un processo regolare e imparziale, nonché di trattamenti umilianti e degradanti.

Decisione «di grande importanza»

Gli avvocati della famiglia Lumumba hanno definito la decisione della giustizia belga «di grande importanza», sottolineando come vada oltre «le richieste del procuratore federale».

Anche i nipoti di Lumumba, presenti in aula, hanno accolto il provvedimento con sollievo, seppur usando cautela: «È oggi che inizia la lotta», hanno dichiarato ai media belgi.

L'ex diplomatico ha ora 15 giorni di tempo per presentare ricorso contro la decisione della Camera di consiglio. Davignon è l'ultimo ancora in vita tra i dieci cittadini belgi – tra funzionari, poliziotti e agenti dei servizi segreti – inizialmente citati nella denuncia per crimini di guerra presentata nel 2011 dai figli di Patrice Lumumba.

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