L'ex presidente dell'Uruguay Jose Mujica (foto d'archivio) Keystone

L'ex presidente dell'Uruguay José «Pepe» Mujica (2010-2015), diagnosticato con cancro all'esofago nell'aprile dello scorso anno, è morto oggi, all'età di 89 anni.

Keystone-SDA SDA

L'informazione è stata annunciata dal presidente dell'Uruguay, Yamandú Orsi, delfino di Mujica, in una pubblicazione sui suoi social media ufficiali.

«È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro collega Pepe Mujica. Presidente, attivista, riferimento e leader. Ci mancherai tanto, caro. Grazie per tutto ciò che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo», ha scritto Orsi.