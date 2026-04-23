Una Volkswagen è stata completamente bruciata nell'incidente. DPA

Due giovani calciatori del Colonia avevano provocato un incidente mortale durante una corsa d'auto clandestina. Ora è arrivata la sentenza: entrambi dovranno scontare una pena detentiva.

DPA Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Due ex calciatori delle giovanili del Colonia sono stati condannati dopo una corsa d'auto fatale.

Una madre e sua figlia sono morte nell'incidente causato dai due uomini, che viaggiavano a oltre 200 km/h.

Il tribunale ha comminato pene detentive di cinque e quattro anni e mezzo. Mostra di più

Una gara automobilistica illegale conclusasi in tragedia ha avuto conseguenze penali per due ex giocatori del settore giovanile del Colonia.

Il tribunale regionale ha inflitto ai due uomini pene detentive di diversi anni.

Uno degli imputati è stato condannato a cinque anni di carcere, mentre il secondo a quattro anni e sei mesi. Al momento dei fatti, entrambi avevano 20 anni.

Entrambi i giocatori dovranno scontare diversi anni di carcere. KEYSTONE

L'incidente risale al dicembre 2023 e si era verificato sull'autostrada A555.

Secondo le indagini, i due giovani stavano partecipando a una gara illegale al volante di un'Audi e di una Mercedes, raggiungendo velocità superiori ai 210 km/h.

I giocatori hanno tentato di scaricare le responsabilità

Durante la corsa, i due veicoli si sono schiantati contro una Volkswagen Polo. A bordo dell'auto viaggiavano una madre e la figlia, entrambe rimaste uccise nell’impatto.

Nel corso del processo, i due imputati hanno cercato di attribuire la responsabilità l’uno all’altro. Il tribunale non ha però accolto questa versione, ritenendo provato che entrambi abbiano partecipato attivamente alla gara.

Il Colonia aveva già preso provvedimenti subito dopo l'incidente, sospendendo i due giocatori. Il club si era detto profondamente scosso dall’accaduto, esprimendo le proprie condoglianze ai familiari delle vittime.