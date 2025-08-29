  1. Clienti privati
AirSHOW Radom 2025 Un F-16 polacco si schianta nelle prove per uno show, morto il pilota

SDA

29.8.2025 - 07:13

Incidente mortale per un F-16 polacco. (Immagine d'archivio).

Keystone

Un caccia F-16 dell'aeronautica militare polacca si è schiantato ieri durante le prove per l'AirSHOW Radom 2025, uccidendo il pilota. L'aereo ha colpito la pista, causando danni significativi e innescando una palla di fuoco visibile ai presenti.

Keystone-SDA

29.08.2025, 07:13

29.08.2025, 08:12

Il portavoce del governo Adam Szlapka ha confermato la morte sui social media. L'agenzia di stampa polacca Pap ha riferito che l'aereo apparteneva all'Aeronautica Militare polacca. «Tragedia a Radom, durante i preparativi per l'AirShow, un aereo F-16 si è schiantato. Purtroppo, il pilota è morto», ha scritto Szlapka.

L'incidente è avvenuto pochi giorni prima di una delle più grandi fiere aeronautiche dell'Europa centrale, che avrebbe dovuto attirare circa 180.000 persone.

