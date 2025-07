Un F/A-18 dell'esercito svizzero fotografalo lo scorso 31 marzo all'aeroporto di Berna-Belp Keystone

Le Forze aeree svizzere prenderanno parte alla parata aerea del 14 luglio a Parigi, festa nazionale in Francia, con un F/A-18. Lo annuncia l'esercito in un comunicato.

Keystone-SDA SDA

In tale occasione, i velivoli dell'esercito francese sorvoleranno i Campi Elisi in compagnia di tre Eurofighter tedeschi, spagnoli e britannici e, appunto, di un F/A-18 svizzero. Quest'ultimo decollerà alla volta di Parigi dall'aerodromo militare di Emmen (LU), dove rientrerà direttamente dopo il sorvolo grazie a un rifornimento in volo, viene precisato.

È la prima volta che le Forze aeree svizzere prendono parte alla parata del 14 luglio. L'invito a partecipare alla Festa nazionale «è un onore» e «un segno di amicizia tra i due Paesi», precisa il comunicato. La partecipazione testimonia anche la stretta collaborazione su questioni di politica di sicurezza.