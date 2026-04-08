Fa cenno a una jeep di rallentare, ma l'autista accelera e uccide il suo cane

Immagine d'illustrazione archivio IMAGO/NurPhoto

È successo ad Arezzo, in Toscana, dopo che il proprietario dell'animale aveva notato una vecchia jeep andare a una velocità troppo elevata. Ma il conducente, al posto di rallentare, ha premuto sull'acceleratore travolgendo poi il meticcio di 14 anni. Ora il padrone di Choco ha lanciato un appello sui social per identificare il responsabile.

Hai fretta? blue News riassume per te Una passeggiata mattutina si è trasformata in una tragedia per un cane e il suo proprietario ad Arezzo, in Toscana, nel giorno di Pasquetta.

L'animale, che aveva 14 anni, è infatti stato investito da un'auto, dopo che il suo amico umano aveva chiesto al conducente di rallentare.

Ma la risposta è stata l'opposto: l'automobilista ha premuto sull'acceleratore, travolgendo il cane e fuggendo senza prestare soccorso.

L'uomo ha raccontato l'accaduto sui social, tra le lacrime, chiedendo aiuto per identificare il pirata della strada. Mostra di più

Una passeggiata mattutina si è trasformata in una tragedia per un cane e il suo proprietario ad Arezzo, in Toscana, nel giorno di Pasquetta. L'animale, che aveva 14 anni, è infatti stato investito da un'auto, dopo che il suo amico umano aveva chiesto al conducente di rallentare.

Ma la risposta è stata l'opposto: l'automobilista ha premuto sull'acceleratore, travolgendo il cane e fuggendo senza prestare soccorso.

La vittima, come si legge tra l'altro su «TGcom24», era Choco, un meticcio adottato quattro anni fa da Leonardo. L'uomo ha raccontato l'accaduto sui social, tra le lacrime, chiedendo aiuto per identificare il pirata della strada.

«Ho visto una jeep, vecchio modello, che stava arrivando a velocità sostenuta, gli ho fatto cenno di rallentare così come altri passanti», ha raccontato il proprietario nel video.

La reazione dell'automobilista è stata inaspettata. Invece di rallentare, ha accelerato. Il mezzo ha travolto in pieno il meticcio, sfiorando il suo proprietario, per poi proseguire la sua corsa senza fermarsi.

«Choco è morto tra le mie braccia, ha scodinzolato l'ultima volta poi ha chiuso gli occhi», ha raccontato Leonardo.

L'appello sui social

La vicenda ha suscitato forte emozione ad Arezzo, ma non solo.

«Domani andrò a sporgere querela in questura, mi batterò per Choco», ha dichiarato l'uomo. La sua intenzione è quella di trasformare il dolore in impegno concreto. «In suo nome voglio fondare una fondazione per tutelare gli animali uccisi dai pirati della strada», ha aggiunto.

Nel frattempo, l'episodio è stato segnalato in Questura. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile. L'appello di Leonardo è rivolto a tutti coloro che possano aver visto qualcosa e che possano fornire informazioni utili alle forze dell'ordine.