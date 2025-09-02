Francesco Totti KEYSTONE

Federico Salvagni, un ragazzo di 16 anni, è stato investito mortalmente da un automobilista, in seguito fuggito, nei pressi di Latina. Il fratello gemello ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento da Francesco Totti. Il padre, commosso, ringrazia.

Hai fretta? blue News riassume per te Federico Salvagni, a metà agosto è stato travolto e ucciso da un auto che si è poi dileguata.

Francesco Totti, ex capitano della Roma e leggenda del calcio, ha mandato un videomessaggio al gemello della vittima, Daniele.

«Non mollare, tieni duro. Fallo per te, ma soprattutto per tuo fratello Federico. Ciao bello».

L'automobilista, Gioacchino Sacco, è stato successivamente arrestato. Con precedenti per spaccio, l'uomo è accusato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.

Franco Salvagni, padre di Federico ha ringraziato Totti: «Grazie Francesco per la solidarietà e l'interessamento verso i miei figli. Sei un grande uomo». Mostra di più

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha inviato un videomessaggio a Daniele Salvagni, il fratello gemello di Federico, il ragazzo di 16 anni tragicamente scomparso la notte di Ferragosto.

Nel messaggio, Totti ha esortato Daniele a non arrendersi e a trovare forza nel ricordo del fratello: «Ciao Daniele volevo farti un saluto, Non mollare, tieni duro. Fallo per te ma soprattutto per tuo fratello Federico. Ciao bello».

Come riportato da «Repubblica», il giovane Federico è stato investito mentre camminava lungo una via di Terracina, in provincia di Latina, una strada stretta che conduce al residence dove soggiornava con la famiglia.

Insieme a lui c'erano il fratello Daniele, rimasto illeso, e un amico, che ha riportato ferite non gravi. L'incidente è avvenuto alle 3.30 del mattino, quando un uomo alla guida di una Lancia Ypsilon ha travolto il giovane, uccidendolo.

L'automobilista, Gioacchino Sacco, noto come Jonathan, è stato arrestato nella sua abitazione. Il 49enne con precedenti per spaccio, è accusato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.

Attualmente è detenuto, ma ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame tramite il suo avvocato, chiedendo l'annullamento o la modifica della misura cautelare.

Le parole di Totti hanno toccato profondamente Franco Salvagni, il padre dei gemelli, che ha espresso la sua gratitudine su Whatsapp: «Grazie Francesco per la solidarietà e l'interessamento verso i miei figli. Sei un grande uomo».