Famiglia di 10 persone scomparsa da oltre un anno, ecco cosa si sa

La famiglia è scomparsa il 15 maggio 2024 dalla regione dell'Ostrobotnia, nella Finlandia occidentale, dove viveva (immagine d'illustrazione). IMAGO/TT

La polizia finlandese è alla ricerca di una famiglia di 10 persone scomparsa da oltre un anno, con il sospetto che i genitori siano fuggiti con i figli, che all'epoca erano sotto la protezione dei servizi sociali.

Agence France-Presse Marjorie Kublun

Secondo un comunicato stampa diffuso martedì, è stato emesso un mandato di ricerca internazionale e sono arrivate più di 100 segnalazioni una settimana dopo aver lanciato un appello per ottenere informazioni.

La famiglia - sette bambini nati tra il 2007 e il 2021, un padre e una madre all'epoca incinta - è scomparsa il 15 maggio 2024 dalla regione di Ostrobothnia, nella Finlandia occidentale, dove viveva.

La polizia sospetta che i genitori abbiano preso i loro figli, che al momento della scomparsa erano affidati ai servizi locali di protezione dell'infanzia, e se ne siano andati in un furgone.

Le forze dell'ordine ritengono che la famiglia possa aver lasciato il Paese e stanno collaborando con le autorità di altri Paesi nordici.

«Finora nessun risultato»

«Sono state effettuate ricerche in diversi luoghi, ma finora non hanno dato alcun risultato», ha dichiarato il capo dell'indagine, Tony Rauma, in una dichiarazione.

La famiglia non ha lasciato alcuna traccia fisica o digitale, portando gli investigatori a sospettare che qualcuno legato a questa possa nasconderli.

«Ci vogliono risorse per sostenere una famiglia di dieci persone e la polizia sospetta che si sia formata una rete di supporto intorno alla famiglia», si legge nel comunicato della polizia.