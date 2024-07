Famiglia svizzera si schianta in Italia: muore una madre 44enne

Una squadra di emergenza sgombera la scena dell'incidente. Youtube/Antenna Sud

Un van con turisti svizzeri a bordo si è schiantato in Italia mercoledì. Una donna di 44 anni è morta. Altre sei persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un van con dei turisti svizzeri si è schiantato in Italia mercoledì.

Una donna di 44 anni è morta e altre sei persone sono rimaste ferite, tra le quali una bambina e due adolescenti.

Secondo i media italiani, le vittime appartengono alla stessa famiglia. Mostra di più

Una monovolume bianca si è ribaltata sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A14 nei pressi di Bitritto, alla periferia di Bari, mercoledì.

Secondo il «Corriere del Mezzogiorno », nell'auto coinvolta nell'incidente viaggiavano sette turisti svizzeri, presumibilmente la maggior parte dei quali membri della stessa famiglia. Una madre di 44 anni è rimasta uccisa.

I tre figli della vittima - un adolescente di 15 anni, un ragazzo di 13 e una bambina di 7 - hanno riportato solo lievi ferite. Le loro condizioni e quelle del padre 59enne non sono gravi. Sono ricoverati al Policlinico di Bari.

Tuttavia, un uomo di 30 anni e una ragazza di 17 anni sono rimasti gravemente feriti. Sono in condizioni critiche. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La ragazza di 17 anni è ricoverata all'Ospedale Di Venere di Bari.

Non si sa ancora esattamente come sia avvenuto l'incidente. L'autostrada è stata chiusa e il traffico deviato per diverse ore.