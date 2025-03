Famiglia svizzera perde 22'000 franchi a causa di una frode con codice QR

I codici QR sono pratici per gli utenti, ma anche per i truffatori. Immagine simbolica: KEYSTONE

Una famiglia svizzera è stata vittima di una truffa in cui i criminali hanno utilizzato un codice QR per accedere ai suoi conti bancari. L'istituto finanziario non si ritiene responsabile e i malcapitati si trovano ad affrontare problemi seri.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Dei truffatori hanno sottratto ben 22'000 franchi a una famiglia svizzera attraverso una frode con codice QR.

Anche i conti di risparmio delle due figlie sono stati svuotati.

La famiglia sta rendendo pubblica la perdita per mettere in guardia gli altri. Mostra di più

Una famiglia svizzera è stata vittima di una sofisticata truffa, in cui i criminali hanno utilizzato un codice QR per accedere ai loro conti bancari e sottrarre ai malcapitati ben 22'000 franchi in pochissimo tempo.

La banca presso cui erano depositati i conti non si ritiene responsabile e quindi non ha intenzione di risarcire la perdita, riporta «20 Minuten».

I fatti sono avvenuti poco prima di Natale, quando la madre ha cercato di vendere alcuni vecchi vestiti dei suoi figli su Facebook Marketplace.

Un interessato si è offerto di trasferire la somma di 37,50 franchi tramite la banca online Revolut. Poiché la donna non aveva familiarità con questo metodo di pagamento, è stata assistita da un presunto dipendente di Revolut che le ha chiesto al telefono di scansionare un codice QR.

Dopo averlo fatto, la donna ha ricevuto un messaggio relativo a un pagamento in arrivo, che ha confermato più volte. In seguito è emerso che i truffatori avevano prelevato un totale di 22'000 franchi dai suoi conti durante questo periodo.

La banca l'ha informata che il denaro era stato trasferito all'estero e che le possibilità di rimborso erano scarse.

La donna si sente in colpa

L'esperto di sicurezza informatica Marc Ruef ha dichiarato a «20 Minuten» che il codice QR ha probabilmente consentito ai truffatori di accedere all'e-banking della donna. Nonostante la denuncia contro ignoti e il fatto che i nomi e gli indirizzi dei truffatori siano noti, la polizia non è stata in grado di aiutarla.

Secondo il giornale, la donna si sente in colpa ed è arrabbiata con la banca, che ritiene abbia una vulnerabilità nella sicurezza. La famiglia sta ora cercando di sopravvivere con i soldi rimasti al marito e ha già dovuto vendere oggetti di casa per pagare le bollette.

L'aspetto particolarmente doloroso per la donna è che anche i conti di risparmio dei figli sono stati colpiti.

Ha deciso di raccontare la sua storia in quanto spera di poter mettere in guardia altre persone da questa truffa. In generale, la banca consiglia di prestare attenzione ai codici QR sconosciuti e alle chiamate sospette.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI*.