Il cane Balou è scomparso dopo il grave incidente. Facebook

Quattro persone sono morte in un incidente mortale sulla B51 vicino a Bitburg: madre, padre, il loro bambino e un camionista. Mentre le indagini sono in corso, i parenti e i soccorritori cercano febbrilmente il cane di famiglia, Balou.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un grave incidente nello Stato tedesco della Renania, il cane della famiglia deceduta è scomparso e viene cercato dalla polizia e dalle squadre di ricerca.

L'organizzazione per la ricerca dei cani mette in guardia da ricerche caotiche che potrebbero mettere in ulteriore pericolo l'animale spaventato.

I parenti sono stati bombardati da telefonate e false segnalazioni in seguito all'incidente e chiedono moderazione. Mostra di più

Martedì mattina si è verificato un grave incidente sulla strada federale B51 nei pressi di Bitburg: una famiglia - madre (42 anni), padre (45 anni) e il loro bambino di sette anni - si è scontrata frontalmente con un camion per motivi ancora inspiegabili. Tutti gli occupanti e l'autista del camion sono morti.

Mentre la polizia sta indagando sulle cause dell'incidente, i parenti stanno concentrando le loro speranze sull'unico possibile superstite: il cane Balou.

Il giovane maschio si trovava nel veicolo al momento dello scontro e da allora è scomparso. La sorella della mamma deceduta ha lanciato un appello di ricerca su Facebook nella speranza che Balou sia scappato in preda al panico e sia ancora vivo.

Come riporta RTL, anche la polizia di Treviri sta cercando attivamente l'animale. Una portavoce ha dichiarato: «Spero che il cane sia ancora da qualche parte, che sia scappato e che venga ritrovato rapidamente».

Sono state impiegate unità cinofile, ma finora senza successo.

Il sostegno è arrivato dall'organizzazione di ricerca di cani «Saving Paws».

L'organizzazione però critica il fatto che molte persone intorno al luogo dell'incidente stiano cercando da sole e chiamino il nome di Balou.

Il team scrive su Facebook che il comportamento è come «una caccia all'uomo». Un cane traumatizzato potrebbe continuare a fuggire, nel peggiore dei casi sulla strada o su un terreno ricco di insidie.

È in corso un'importante operazione di ricerca

L'appello di aiuto ha avuto un grande riscontro ed è stato condiviso più di mille volte.

Tuttavia, il gran numero di messaggi è anche fonte di stress: «La famiglia sta ricevendo decine di telefonate, il che non è affatto positivo in questo momento, e come se non bastasse sta circolando l'informazione che il cane è stato ritrovato, il che non è vero», scrive Saving Paws.

Tracce di distruzione dopo il grave incidente sulla B51. KEYSTONE

Balou è probabilmente un segugio bavarese, una razza considerata sensibile e leale. Dopo uno shock, però, un cane può disorientarsi.

Chiunque lo abbia visto nelle vicinanze di Windmühle non deve cercare di catturarlo, ma deve segnalare l'avvistamento direttamente alla polizia o all'organizzazione «Saving Paws».