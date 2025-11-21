Grandi ricerche in corsoFamiglia tedesca muore in un incidente, il loro cane scompare senza lasciare traccia
21.11.2025
Quattro persone sono morte in un incidente mortale sulla B51 vicino a Bitburg: madre, padre, il loro bambino e un camionista. Mentre le indagini sono in corso, i parenti e i soccorritori cercano febbrilmente il cane di famiglia, Balou.
21.11.2025, 12:00
Dopo un grave incidente nello Stato tedesco della Renania, il cane della famiglia deceduta è scomparso e viene cercato dalla polizia e dalle squadre di ricerca.
L'organizzazione per la ricerca dei cani mette in guardia da ricerche caotiche che potrebbero mettere in ulteriore pericolo l'animale spaventato.
I parenti sono stati bombardati da telefonate e false segnalazioni in seguito all'incidente e chiedono moderazione.
Martedì mattina si è verificato un grave incidente sulla strada federale B51 nei pressi di Bitburg: una famiglia - madre (42 anni), padre (45 anni) e il loro bambino di sette anni - si è scontrata frontalmente con un camion per motivi ancora inspiegabili. Tutti gli occupanti e l'autista del camion sono morti.
Mentre la polizia sta indagando sulle cause dell'incidente, i parenti stanno concentrando le loro speranze sull'unico possibile superstite: il cane Balou.
Il giovane maschio si trovava nel veicolo al momento dello scontro e da allora è scomparso. La sorella della mamma deceduta ha lanciato un appello di ricerca su Facebook nella speranza che Balou sia scappato in preda al panico e sia ancora vivo.
Come riporta RTL, anche la polizia di Treviri sta cercando attivamente l'animale. Una portavoce ha dichiarato: «Spero che il cane sia ancora da qualche parte, che sia scappato e che venga ritrovato rapidamente».
Sono state impiegate unità cinofile, ma finora senza successo.
Il sostegno è arrivato dall'organizzazione di ricerca di cani «Saving Paws».
L'organizzazione però critica il fatto che molte persone intorno al luogo dell'incidente stiano cercando da sole e chiamino il nome di Balou.
Il team scrive su Facebook che il comportamento è come «una caccia all'uomo». Un cane traumatizzato potrebbe continuare a fuggire, nel peggiore dei casi sulla strada o su un terreno ricco di insidie.
È in corso un'importante operazione di ricerca
L'appello di aiuto ha avuto un grande riscontro ed è stato condiviso più di mille volte.
Tuttavia, il gran numero di messaggi è anche fonte di stress: «La famiglia sta ricevendo decine di telefonate, il che non è affatto positivo in questo momento, e come se non bastasse sta circolando l'informazione che il cane è stato ritrovato, il che non è vero», scrive Saving Paws.
Balou è probabilmente un segugio bavarese, una razza considerata sensibile e leale. Dopo uno shock, però, un cane può disorientarsi.
Chiunque lo abbia visto nelle vicinanze di Windmühle non deve cercare di catturarlo, ma deve segnalare l'avvistamento direttamente alla polizia o all'organizzazione «Saving Paws».