Meloni definisce «un insulto» la fattura da 70'000 euro a un ferito italiano di Crans-Montana. Ma sa che le famiglie non devono pagare

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni critica la burocrazia svizzera. Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa

Ancora una volta si fa molto rumore per un'informazione incompleta. Il conto dell'ospedale per una vittima del rogo di Crans-Montana sta creando, complice una dura presa di posizione della premier italiana Giorgia Meloni sui social, nuove tensioni tra Italia e Svizzera. La famiglia di un giovane ha espresso irritazione per l'importo. Ma, in realtà, i parenti sono già stati informati che eventuali conti non avrebbero dovuto essere saldati. Facciamo un po' di chiarezza.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ospedale di Sion ha inviato nei giorni scorsi a tre famiglie di feriti italiani nel rogo di Capodanno di Crans Montana la fattura delle cure dei ragazzi, impartite nei giorni subito dopo la tragedia.

I parenti di un 16enne, stando ai resoconti della stampa italiana, hanno ricevuto un conto di 70'000 franchi.

Per le autorità vallesane è stata una svista. E fanno sapere che, come già comunicato ai parenti per posta settimane fa, in caso di ricezione di tali documenti amministrativi le famiglie non devono pagare nulla. Hanno pure spiegato la procedura da seguire in caso di ricezione di fatture mediche.

La presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha però criticato duramente, via social, i conti arrivati alle famiglie, definendoli un «insulto» e una «presa in giro».

Mathias Reynard, presidente del governo vallesano, per spiegare di nuovo la situazione, ha sentito al telefono lunedì l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. I due si incontreranno venerdì in Vallese. Mostra di più

L'ospedale vallesano di Sion ha spedito, nei giorni scorsi, alle famiglie di tre feriti italiani del rogo del Constellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per i ragazzi, nei giorni successivi al dramma.

Gli importi indicati, stando alla stampa italiana, sono compresi tra 15.000 e 70.000 franchi svizzeri.

Al centro del caso che è scoppiato martedì c'è un 16enne rimasto vittima della tragedia della notte di Capodanno. La sua famiglia ha ricevuto un documento con una richiesta di circa 70'000 franchi per una degenza di circa 15 ore all'ospedale di Sion.

Eppure, il Vallese aveva già garantito la copertura delle spese mediche per i feriti.

Nella lettera veniva specificato che si trattava di una comunicazione puramente informativa e che l’importo non doveva essere saldato. Ma la sola ricezione del documento ha generato incomprensione e irritazione nella famiglia.

Il canton Vallese, visto anche il putiferio scatenato dalla premier italiana Giorgia Meloni sui social, ha precisato a Keystone-ATS che: «Le prestazioni mediche dell'Ospedale di Sion non sono a carico delle famiglie, che sono state informate tramite posta, a fine febbraio, inizio marzo, della procedura in caso di ricezione di fatture mediche, che non devono essere pagate dalle famiglie».

Giorgia Meloni parla di «insulto»

La famiglia del 16enne, quando le è stato recapitato il conto, ha reagito, contattando le autorità tramite l'ambasciatore italiano a Berna.

Come detto, è stato chiarito che la fattura era stata emessa per errore, ma intanto, malgrado sapesse che si trattava di una svista, la presidente del Consiglio italiano Gorgia Meloni è intervenuta martedì, sui social, parlando di un «insulto» e di una «presa in giro che solo una burocrazia disumana può produrre».

La premier ha chiesto maggiore attenzione sul caso. Sarebbe «ripugnante» se costi simili venissero in futuro addebitati alle vittime o all’Italia.

Per spiegare ancora una volta la situazione, resa inutilmente ancora più polemica dalla presa di posizione di Meloni, il presidente del governo vallesano, Mathias Reynard, si è sentito al telefono, già lunedì sera, con l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

I due, ha fatto sapere il capo dell'Esecutivo vallesano a KEystone-ATS, hanno previsto di incontrarsi venerdì in Vallese.

Nota dell'autore: questo articolo è stato completato e rimaneggiato con informazioni giunte dopo la sua prima pubblicazione, avvenuta a metà pomeriggio di martedì 21 aprile.