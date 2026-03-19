Attenzione!Fatture false via e-mail, ecco la nuova truffa che inganna anche gli utenti esperti
Martin Abgottspon
19.3.2026
È in circolazione un’ondata di fatture false particolarmente sofisticate. L’Ufficio federale della cibersicurezza mette in guardia da un metodo tecnico avanzato capace di trarre in inganno anche gli utenti più esperti.
Martin Abgottspon
19.03.2026, 17:34
Martin Abgottspon
Hai fretta? blue News riassume per te
Un’ondata di false fatture circola via e-mail con tecniche molto sofisticate, avverte l’Ufficio federale della cibersicurezza.
I messaggi, quasi identici a comunicazioni aziendali reali, contengono file ZIP che nascondono un malware.
Attraverso diversi passaggi, tra cui un finto Captcha, le vittime vengono indotte a scaricare e installare il malware.
Gli esperti raccomandano prudenza, controllo delle estensioni dei file e sistemi di sicurezza più rigorosi.
Cliccare sull’allegato di un’e-mail fa parte della routine quotidiana in ufficio. Proprio questa abitudine viene oggi sfruttata dai cybercriminali con una precisione che va oltre il classico phishing, avverte l’Ufficio federale della cibersicurezza.
I messaggi inviati dai truffatori sono infatti quasi indistinguibili da una normale comunicazione aziendale: includono numeri di fattura e un breve testo di accompagnamento.
La differenza decisiva rispetto a una mail legittima sta però nel formato del file. Al posto di un documento standard, i destinatari ricevono un file in formato ZIP. Una volta aperto, al suo interno si trova un file HTML che, con un doppio clic, attiva una catena di eventi potenzialmente pericolosa.
All’interno del file non c’è un modulo classico, bensì la copia di uno scambio di e-mail apparentemente precedente. Questo elemento di familiarità serve a ridurre sul nascere i sospetti della vittima. Mentre l’utente legge il contenuto, il file stabilisce in modo invisibile una connessione con un server esterno.
Il malware non viene distribuito in modo casuale. Il server verifica prima il sistema operativo della vittima e invia il malware solo se le condizioni sono ideali per l’infezione.
Inoltre, spesso il contenuto viene reso disponibile solo ai primi accessi: in seguito la pagina appare vuota. Una tattica che complica notevolmente il lavoro delle autorità, poiché pagine vuote difficilmente possono essere utilizzate come prova per un blocco.
Il trucco psicologico del Captcha
Superate le barriere tecniche, la vittima viene reindirizzata a un sito web dall’aspetto credibile. Qui viene proposta l’apparente possibilità di scaricare una fattura in PDF.
Per rafforzare l’impressione di affidabilità, agli utenti viene chiesto di risolvere un Captcha, il tipico test di sicurezza utilizzato nei login legittimi.
Questo stratagemma psicologico crea un falso senso di sicurezza. Solo dopo aver completato il test parte il download di un ulteriore file che, una volta eseguito, installa definitivamente il malware sul computer.
I criminali utilizzano questo percorso indiretto attraverso il browser perché i moderni programmi di posta elettronica bloccano il codice attivo, mentre i browser locali spesso lo eseguono senza filtri.
Nonostante il livello di sofisticatezza, la difesa passa ancora in larga misura dal comportamento degli utenti. La Confederazione ricorda che le aziende serie inviano le fatture esclusivamente in formato PDF, mai all’interno di archivi ZIP complessi o come file web.
Un ulteriore segnale d’allarme sono le doppie estensioni nei nomi dei file, ad esempio quando un documento sembra terminare in PDF, ma presenta anche l’estensione HTML.
Gli esperti consigliano di attivare sempre la visualizzazione delle estensioni dei file nel sistema operativo, così da individuare subito eventuali anomalie.
Le aziende, dal canto loro, dovrebbero rafforzare le misure tecniche, bloccando già a livello di gateway e-mail i tipi di file potenzialmente pericolosi, come archivi compressi o documenti Office con macro.