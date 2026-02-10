  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA L'FBI diffonde le foto di un sospettato nel caso della scomparsa Nancy Guthrie

SDA

10.2.2026 - 19:59

L'avviso di scomparsa di Nancy Guthrie
L'avviso di scomparsa di Nancy Guthrie
Keystone

Scena da Arancia Meccanica nel caso Nancy Guthrie. L'Fbi ha diffuso foto di un potenziale sospetto ottenute attraverso telecamere di sorveglianza.

Keystone-SDA

10.02.2026, 19:59

10.02.2026, 20:35

Il capo dell'FBI Kash Patel ha postato su X quattro immagini in bianco e nero di un uomo mascherato. Il sospetto ha in spalla uno zaino e indossa dei guanti quando viene fotografato davanti alla casa della madre dell'anchor della Nbc Savannah Guthrie a Tucson in Arizona. «L'uomo è armato», ha detto Patel. Nancy Guthrie, 84 anni, è scomparsa dalla sua casa a Tucson nella notte tra il 30 e il 31 gennaio.

«Lavorando con i nostri partner, a partire da questa mattina, le forze dell'ordine hanno recuperato queste nuove immagini, finora inaccessibili, che mostrano una persona armata apparentemente intenta a manomettere la telecamera alla porta d'ingresso di Nancy Guthrie la mattina della sua scomparsa», ha scritto Patel su X.

Nancy Guthrie è scomparsa dopo aver cenato a casa della figli Annie, che abita nella zona, e del genero Tommaso Cioni.

Ieri è scaduto il secondo ultimatum che i presunti rapitori avrebbero fatto pervenire alla famiglia tramite il sito Tmz e una rete tv locale. Savannah Guthrie, in un nuovo accorato appello, ha chiesto ieri al pubblico di aiutare nella scomparsa della madre.

Savannah Guthri ha rilanciato sui suoi profili social le immagini diffuse dall'Fbi di un sospetto mascherato e armato che manomette una telecamera di sorveglianza della villa della donna.

«Crediamo che sia ancora viva. Riportatela a casa», ha scritto la Guthrie.

I più letti

Spunta un vecchio commento di Trump su Epstein: «Tutti sanno quello che fa»
Attenzione a queste email a nome di Microsoft SharePoint
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach

Altre notizie

Abusi perpetrati anche in Svizzera. Francia sotto shock: «In mezzo secolo un uomo ha stuprato 90 minori»

Abusi perpetrati anche in SvizzeraFrancia sotto shock: «In mezzo secolo un uomo ha stuprato 90 minori»

Gran Bretagna. Il British Museum salva il gioiello simbolo dell'amore tra Enrico VIII e Caterina

Gran BretagnaIl British Museum salva il gioiello simbolo dell'amore tra Enrico VIII e Caterina

Ecco dov'è successo. Aereo atterra d'urgenza e finisce in acqua: «Tutti salvi»

Ecco dov'è successoAereo atterra d'urgenza e finisce in acqua: «Tutti salvi»