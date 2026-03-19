Un dipendente della Lindt ha commesso un errore che ha portato al rilascio di gas di cloro tossico, con conseguente evacuazione del museo. Lindt

Un errore chimico al Lindt Home of Chocolate di Kilchberg ha provocato nel 2025 un’evacuazione. Ora il dipendente responsabile è stato condannato.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Un errore chimico al Lindt Home of Chocolate di Kilchberg ha provocato nel 2025 la fuoriuscita di gas cloro e l’evacuazione del museo.

Il responsabile, un dipendente, ha mescolato per sbaglio candeggina e acido cloridrico, generando vapori tossici.

È stato condannato per negligenza a una pena pecuniaria sospesa e a una multa. Mostra di più

L’incidente avvenuto al Lindt Home of Chocolate di Kilchberg ha ora avuto un seguito giudiziario. Nel settembre 2025 il popolare museo del cioccolato era stato evacuato improvvisamente, con centinaia di visitatrici e visitatori, dopo la fuoriuscita di gas cloro tossico.

A circa sette mesi di distanza, è stato emesso un decreto d’accusa definitivo nei confronti del responsabile: un dipendente di Lindt & Sprüngli è stato condannato per negligenza, come riportato dal «Tages-Anzeiger».

Una miscela sbagliata

Secondo le indagini della procura, l’incidente si è verificato attorno alle 11 nel locale caldaie presso lo Schokoladenplatz, a causa di una grave confusione. Il 36enne ha mescolato per errore circa 20 litri di candeggina con 15 litri di acido cloridrico.

La combinazione ha innescato una reazione chimica che ha sprigionato vapori di cloro altamente tossici. Anche in basse concentrazioni il gas può causare tosse e difficoltà respiratorie, mentre in quantità maggiori è considerato potenzialmente letale.

I servizi d'emergenza del Canton Zurigo sono intervenute immediatamente, mobilitando pompieri, servizi sanitari e specialisti chimici. Per motivi di sicurezza l’intero museo è stato evacuato. Non si sono registrati feriti.

Pena pecuniaria sospesa e multa

La procura di Zurigo ha condannato l’uomo per violazione colposa della legge sui prodotti chimici a una pena pecuniaria sospesa di 30 aliquote giornaliere da 150 franchi ciascuna. L’importo dovrà essere versato solo in caso di nuova infrazione entro due anni.

Inoltre, il dipendente dovrà pagare una multa di 900 franchi e le spese procedurali pari a 800 franchi.

Interpellata dal Tages-Anzeiger, Lindt & Sprüngli ha ribadito che la sicurezza di collaboratori e visitatori è una priorità assoluta, senza però fornire ulteriori dettagli interni.