Il consigliere federale Beat Jans ha assicurato che le minacce contro gli ebrei vengono prese molto sul serio Keystone

Gli ebrei svizzeri sono preoccupati per la loro sicurezza: è quanto emerso nell'assemblea dei delegati della Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI), svoltasi ieri a Zurigo.

Keystone-SDA SDA

Stando a quanto comunicato stasera dalla stessa FSCI, al centro del discorso del presidente Ralph Friedländer vi è stata la data del 7 ottobre 2023 come come spartiacque storico.

L'attacco terroristico di Hamas contro Israele ha scosso profondamente il mondo ebraico, anche nella Confederazione: Friedländer ha parlato di un antisemitismo in forte aumento, degli attacchi contro persone e istituzioni ebraiche e della crescente preoccupazione per la sicurezza della vita ebraica.

A suo avviso la FSCI non si è però lasciata paralizzare dallo shock, ma ha agito in modo responsabile e deciso, in collaborazione con le autorità politiche, le Chiese, le organizzazioni musulmane e la società civile. «Siamo riusciti a restare uniti e a confrontarci con rispetto nonostante le nostre differenze», ha sottolineato il 66enne, citato nella nota.

Momento culminante del programma serale è stata la presenza del consigliere federale Beat Jans: Friedländer ha elogiato il suo impegno a favore della comunità ebraica, in particolare per il rafforzamento del sostegno alla sicurezza e per il divieto di Hamas, entrato in vigore la settimana precedente.

«In tema di sicurezza e dei costi enormi che essa comporta per la nostra comunità abbiamo fatto molti passi avanti: per anni abbiamo chiesto un maggiore sostegno statale, finalmente siamo stati ascoltati e il sollievo per le istituzioni ebraiche è tangibile».

«Il Consiglio federale prende molto sul serio la minaccia che incombe sulle persone ebree», ha risposto Jans. «E posso assicurarvi che, per le autorità competenti, la garanzia della sicurezza è una priorità assoluta», ha chiosato il responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

«Mi colpisce profondamente sapere che molte ebree e molti ebrei non si sentono più al sicuro a Zurigo», gli ha fatto eco la sindaca di Zurigo Corine Mauch. La città sta quindi rafforzando il proprio impegno attraverso un lavoro educativo mirato, un maggiore sostegno alla sicurezza e l'introduzione di un posizione dedicata alla lotta contro l'antisemitismo.

Sulla stessa lunghezza d'onda si è poi espresso il consigliere di stato Mario Fehr: «Se l'ebraismo, in tutte le sue sfaccettature, non può più svilupparsi liberamente, allora verrà a mancare qualcosa che ci riguarda tutti», ha avvertito.

Alla 120esima assemblea nazionale hanno preso parte 92 delegati in rappresentanza di 18 comunità israelite.