Mercoledì mattina la Polizia zurighese ha fermato a Illnau-Effretikon un automobilista che aveva il 2,4 per mille di alcol nel sangue. Al polacco è stato vietato di circolare in tutta la Svizzera.

L'autista ubriaco è stato notato da una pattuglia a causa del suo stile di guida poco sicuro, ha fatto sapere la Polizia municipale. L'uomo si è fermato solo quando gli agenti hanno acceso le luci blu lampeggianti e suonato il clacson.

Oltre al divieto di circolazione valido in tutta la Svizzera e a una multa «proporzionalmente elevata», l'autista rischia ulteriori guai: lavorava in Svizzera senza i documenti necessari, come ha aggiunto la polizia. Aveva anche una residenza permanente nel nostro Paese.