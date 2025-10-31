Una Ferrari 458 si schianta contro un camion di traslochi su una delle strade più tortuose degli Stati Uniti. Probabilmente faceva parte di un rally. Il conducente si salva, ma l'auto di lusso è distrutta.

Adrian Kammer Adrian Kammer

Hai fretta? blue News riassume per te Una Ferrari 458 Spider si è schiantata sulla tortuosa strada «Tail of the Dragon».

Il conducente ha riportato solo lievi ferite, ma l'auto sportiva è andata completamente distrutta nell'incidente.

Il percorso è noto per le sue 318 curve su 18 chilometri e attira regolarmente gli appassionati di auto. Mostra di più

Negli Stati Uniti, sulla famigerata strada di montagna «Tail of the Dragon», al confine tra la Carolina del Nord e il Tennessee, una Ferrari 458 Spider ha fatto una fine spettacolare, ma sfortunata.

L'auto sportiva è uscita dalla carreggiata in una curva a gomito e si è schiantata contro il retro di un camion di traslochi di passaggio.

Secondo il portale «Carscoops», la rossa faceva presumibilmente parte di un cosiddetto Dragon Rally, in cui gli appassionati di auto sportive conquistano le 318 curve del percorso di 18 chilometri.

L'incidente si è concluso senza feriti gravi: il conducente se l'è infatti cavata con qualche contusione. L'auto di lusso è invece andata distrutta: la parte anteriore è stata completamente demolita e la ruota anteriore è stata strappata.

L'auto, da listino di vendita, costava oltre 200'000 franchi.

La «Tail of the Dragon» è considerata un luogo di pellegrinaggio dagli appassionati di auto e pericolosa dagli abitanti del luogo. Gli incidenti si ripetono quando l'adrenalina supera la prudenza.