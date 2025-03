La Festa del Papà ha origini nel XX secolo. Imago

In Italia e in Ticino la Festa del Papà coincide con il giorno di San Giuseppe, 19 marzo, mentre in altre Nazioni la data varia. Scopriamo le origini e le tradizioni legate a questa celebrazione.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te La Festa del Papà ha origini nel XX secolo e in molti paesi cattolici, come l'Italia e il Ticino, si celebra il 19 marzo in onore di San Giuseppe, mentre in Svizzera tedesca e romanda cade il 1. giugno.

Negli Stati Uniti, il primo «Father's Day» fu proclamato nel 1910 nello Stato di Washington, ispirato da Sonora Smart Dood, mentre già nel 1908 una chiesa della Virginia aveva dedicato un sermone ai padri defunti.

La data varia nel mondo: in molti Paesi si celebra a giugno, in Russia il 23 febbraio, in Danimarca il 5 giugno e in Thailandia il 5 dicembre per onorare il compleanno del defunto re Rama IX. Mostra di più

La Festa del Papà ha radici che risalgono all'inizio del XX secolo, quando già esisteva una celebrazione dedicata alle madri. Nei Paesi a prevalenza cattolica, come in Italia o in parte della Svizzera, come in Ticino, questa ricorrenza cade il 19 marzo, giorno di San Giuseppe (in Svizzera romanda e tedesca invece si festeggia il 1. giugno).

Una tradizione che però non è condivisa da tutti i Paesi del mondo.

Le origini della Festa del Papà sono documentate negli Stati Uniti, dove il 19 luglio 1910 il governatore dello Stato di Washington proclamò il primo «Father’s Day». Sonora Smart Dood, ispirata da un sermone ascoltato durante la Festa della Mamma, dedicò la giornata al veterano di guerra William Jackson Smith, simbolo della figura paterna.

Già nel 1908, una chiesa della Virginia aveva sostenuto la causa con un sermone in memoria di 362 uomini morti in un incidente minerario. Nel 1909, una donna cresciuta da un padre vedovo con cinque fratelli aveva tentato di istituire la ricorrenza.

Alle nostre latitudini, la scelta del 19 marzo è legata alla figura di San Giuseppe, considerato un modello di padre e marito. Secondo la tradizione, il Santo protegge anche orfani e giovani nubili. I monaci benedettini furono tra i primi a celebrare San Giuseppe in questa data nel 1030, seguiti dai Servi di Maria nel 1324 e dai francescani nel 1399.

In giro per il mondo

In molti paesi, la Festa del Papà si celebra la terza domenica di giugno, come negli Stati Uniti, dove fu istituita ufficialmente nel 1966 dal presidente Lyndon Johnson.

In Russia, la data è il 23 febbraio, mentre in Corea del Sud si festeggia l'8 maggio. In Danimarca coincide con il giorno della Costituzione il 5 giugno e in Germania si celebra nel giorno dell'Ascensione.

In Thailandia, la festa cade il 5 dicembre, in onore del compleanno del defunto sovrano Rama IX.

Noi, naturalmente, auguriamo una splendida giornata a tutti i papà, ovunque si trovino e in qualsiasi data festeggino!

