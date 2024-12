Immagine d'illustrazione/foto d'archivio. Ti-Press

Invece di lasciarsi sopraffare dalla malinconia post-natalizia, la fine dell'anno può essere l'occasione perfetta per un'avventura economica in Europa. Scopri le mete più convenienti per celebrare l'arrivo del 2025.

Sara Matasci ai-scrape

Ecco alcune idee per il vostro Capodanno

Ecco dunque alcune idee per il vostro Capodanno, riassunte da «Leggo.it».

Belgrado (Serbia)

Belgrado, la capitale della Serbia, promette divertimento a prezzi accessibili. Con alloggi moderni a partire da soli 17 euro a notte e attrazioni gratuite come il Parco Kalemegdan e la Fortezza di Belgrado, la città offre un'atmosfera vivace per accogliere il nuovo anno.

Český Krumlov (Repubblica Ceca)

Tra le destinazioni dell'Europa centrale e orientale, Český Krumlov in Repubblica Ceca offre un'esperienza da fiaba medievale.

Bansko (Bulgaria)

Per gli appassionati di sci, Bansko in Bulgaria è una meta da considerare, con skipass giornalieri a meno di 50 euro.

Gdańsk (Polonia)

Gdańsk, in Polonia, è ideale per chi cerca un Capodanno ricco di cultura e storia.

Kaunas (Lituania)

Se cercate hotel a 20 euro, quartieri moderni e storici e neve, Kaunas in Lituania è la scelta giusta.

Paphos a Cipro

Per chi preferisce il sole, Paphos a Cipro offre spiagge dorate, degustazioni di vino a 5 euro e un ricco patrimonio archeologico a prezzi accessibili.

L'esperto consiglia di scegliere mete meno frequentate, dove la magia del nuovo anno è ancora autentica e alla portata di tutti.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.