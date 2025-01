Nonostante la densa nebbia le persone hanno assistito ai tradizionali fuochi di artificio sulle rive del lago a Zurigo. KEYSTONE

Spettacoli pirotecnici e feste si sono tenute in tutta la Svizzera per accogliere il nuovo anno. In molte località la notte di San Silvestro è stata celebrata in un freddo gelido.

Keystone-SDA, ats SDA

Migliaia di persone hanno assistito ai tradizionali fuochi di artificio sulle rive del Lemano e del lago Zurigo.

Nella Svizzera orientale, nella Klosterplatz di San Gallo, popolare luogo d'incontro per attendere il passaggio all'anno nuovo, diverse centinaia di persone si sono riunite, hanno brindato e hanno atteso che le campane della cattedrale suonassero la mezzanotte.

A Losanna, al mercatino di Natale di Bô Noël, una discoteca silenziosa ha permesso ai presenti di ballare con la musica da loro preferita ascoltandola con delle cuffie.

A Veysonnaz (VS) c'è stata la discesa con le fiaccole su una pista da sci, mentre a Bienne (BE) è stato possibile pattinare fino a notte fonda sulla Place de l'Esplanade.

A Hospental (UR) si è svolta la tradizionale slittata di San Silvestro. A mezzanotte, tutti si sono poi riuniti sul ponte del villaggio per festeggiare il nuovo anno con fuochi d'artificio.