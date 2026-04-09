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Si terrà a maggio Farhadi, Almodóvar, Nemes e non solo: ecco i nomi in concorso al Festival di Cannes

SDA

9.4.2026 - 12:36

Il regista spagnolo Pedro Almodóvar sarà al Festival di Cannes con il suo nuovo film «Amarga Nvidad». (immagine d'archivio)
Il regista spagnolo Pedro Almodóvar sarà al Festival di Cannes con il suo nuovo film «Amarga Nvidad». (immagine d'archivio)
Keystone

In concorso alla 79esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio ci saranno, fra gli altri, i nuovi film di Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Cristian Mungiu e Andrey Zvyagintsev. Lo ha annunciato oggi il delegato generale Thierry Frémaux.

Keystone-SDA

09.04.2026, 12:36

09.04.2026, 12:41

Fra le pellicole in concorso si citano «Amarga Navidad» di Pedro Almodóvar, «El Ser Querido (The Beloved)» di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, «Fjord» del romeno Cristian Mungiu, il russo Andrey Zvyagintsev con la favola politica «Minotaur», Hirokazu Kore-eda con il dramma famigliare distopico «Sheep in the Box», Pawel Pawlikowski con «Fatherland», «Moulin» di László Nemes.

Nessun regista italiano concorrerà per la Palma d'Oro. La competizione ufficiale, però, potrebbe allargarsi: un nuovo titolo è atteso in selezione, ha fatto sapere il delegato generale Thierry Frémaux. E magari sulla Croisette potrebbe arrivare Nanni Moretti con «Succederà questa notte», tratto dal libro «Legami» di Eshkol Nevo e con protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel.

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