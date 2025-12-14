  1. Clienti privati
Trasporti pubblici Primo bilancio positivo del cambio d'orario di FFS

SDA

14.12.2025 - 16:43

Un treno alla stazione di Liestal oggi in occasione del cambio d'orario
Un treno alla stazione di Liestal oggi in occasione del cambio d'orario
Keystone

Secondo le FFS, il primo bilancio del cambio d'orario è positivo. Tuttavia, il vero banco di prova sarà domani, con l'afflusso dei pendolari.

Keystone-SDA

14.12.2025, 16:43

14.12.2025, 16:50

Non si sono verificati incidenti o complicazioni con l'introduzione stamattina del nuovo orario, ha dichiarato oggi un portavoce delle FFS all'agenzia Keystone-ATS.

Anche l'Associazione traffico e ambiente (ATA) ha stilato un bilancio positivo, in particolare dei cambiamenti avvenuti in entrambi i cantoni di Basilea. Alle 9:45, un treno S33 ha effettuato il suo primo viaggio da Basilea FFS a Liestal.

Con l'ampliamento a quattro binari e il cambio d'orario, il convoglio ora circola ogni 15 minuti tra le due stazioni. Le FFS hanno descritto il progetto di ampliamento come il più grande in questa regione degli ultimi 20 anni.

«Ora gli effetti positivi dei numerosi, grandi e talvolta controversi ampliamenti sono finalmente visibili», ha precisato oggi l'ATA. Per il viaggio inaugurale erano presenti anche rappresentanti di entrambi i governi cantonali e una ventina di membri delle sezioni di Basilea Città e Campagna dell'ATA.

Con tali ampliamenti, i collegamenti diretti tra Basilea e Losanna potranno essere ripristinati. Tra Bienne (BE) e Basilea, i passeggeri beneficeranno di una cadenza semioraria a partire da oggi. Ogni ora, il treno prosegue poi per Losanna.

Cambiamenti storici a rete tranviaria zurighese

Da oggi tutto è cambiato nella rete tranviaria zurighese: diverse linee hanno nuovi percorsi e il servizio nello storico Bahnhofquai, vicino alla stazione ferroviaria principale, è stato completamente sospeso per un anno.

Si tratta della più grande modifica d'orario nella storia dell'Azienda dei trasporti pubblici di Zurigo (VBZ). Ha richiesto la riconfigurazione di 80 scambi, la produzione di 1'800 nuovi segnali di stop e l'installazione di 7'500 nuovi display orari.

La vera prova del nove sarà domani

Tradizionalmente, la sfida più grande per il trasporto pubblico non è il primo giorno dopo una modifica d'orario, ma piuttosto il primo giorno lavorativo.

La prova del nove sarà domani, quando il numero di passeggeri sarà più elevato con l'afflusso dei pendolari. Il primo vero bilancio si potrà quindi stilare domani sera.

Traffico ferroviario. Nuovo orario FFS: al via grandi cantieri, più treni verso il Ticino

Traffico ferroviarioNuovo orario FFS: al via grandi cantieri, più treni verso il Ticino

