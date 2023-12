A partire dal cambiamento d'orario del 10 dicembre ogni week-end circoleranno 31 treni viaggiatori attraverso la galleria di base del San Gottardo con gli stessi tempi di percorrenza precedenti al deragliamento del 10 agosto 2023. (Foto simbolica) Keystone

Le FFS hanno comunicato oggi che, a partire dal 10 dicembre, le capacità per il traffico attraverso il tunnel del San Gottardo aumenteranno durante la settimana per le merci e il fine settimana per il traffico viaggiatori.

Come si legge nella nota, a partire «dal cambiamento d'orario del 10 dicembre ogni week-end circoleranno 31 treni viaggiatori attraverso la galleria di base del San Gottardo» con gli stessi tempi di percorrenza precedenti al deragliamento del 10 agosto 2023.

La nuova offerta sarà valida fino a prima di Pasqua 2024 e le FFS stanno valutando come applicarla anche nel periodo successivo. L'ex regia federale prevede che i treni viaggiatori e i treni merci potranno riprendere a circolare a pieno regime nella galleria di base del San Gottardo solamente da settembre 2024.

nide, ats