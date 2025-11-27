FFSInterrotta la linea ferroviaria tra Losanna e Friburgo nel fine settimana
27.11.2025 - 10:46
La linea ferroviaria Losanna-Friburgo sarà interrotta questa fine settimana a causa di lavori. I treni, indicano le FFS, saranno sostituiti da autobus tra il capoluogo vodese e Puidoux (VD), da domani sera a lunedì mattina.
Chi viaggia sull'asse est-ovest è invitato a transitare via Bienne – Neuchâtel (linea IC5). I viaggiatori da Friburgo per Losanna possono utilizzare il treno speciale Friburgo – Puidoux – Vevey, e qui prendere la coincidenza per il capoluogo vodese.