FFS Interrotta la linea ferroviaria tra Losanna e Friburgo nel fine settimana

SDA

27.11.2025 - 10:46

La linea che passa attraverso i vigneti del Lavaux sarà interrotta questo week-end.
Keystone

La linea ferroviaria Losanna-Friburgo sarà interrotta questa fine settimana a causa di lavori. I treni, indicano le FFS, saranno sostituiti da autobus tra il capoluogo vodese e Puidoux (VD), da domani sera a lunedì mattina.

Keystone-SDA

27.11.2025, 10:46

27.11.2025, 10:55

Chi viaggia sull'asse est-ovest è invitato a transitare via Bienne – Neuchâtel (linea IC5). I viaggiatori da Friburgo per Losanna possono utilizzare il treno speciale Friburgo – Puidoux – Vevey, e qui prendere la coincidenza per il capoluogo vodese.

