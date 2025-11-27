La linea che passa attraverso i vigneti del Lavaux sarà interrotta questo week-end. Keystone

La linea ferroviaria Losanna-Friburgo sarà interrotta questa fine settimana a causa di lavori. I treni, indicano le FFS, saranno sostituiti da autobus tra il capoluogo vodese e Puidoux (VD), da domani sera a lunedì mattina.

Keystone-SDA SDA

Chi viaggia sull'asse est-ovest è invitato a transitare via Bienne – Neuchâtel (linea IC5). I viaggiatori da Friburgo per Losanna possono utilizzare il treno speciale Friburgo – Puidoux – Vevey, e qui prendere la coincidenza per il capoluogo vodese.