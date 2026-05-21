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Ferrovia Le FFS propongono alcune novità: da dicembre treno diretto verso Rimini in estate

SDA

21.5.2026 - 10:07

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Le FFS amplieranno l'offerta di collegamenti verso l'Italia a partire dal prossimo cambiamento d'orario, previsto per il 13 dicembre. Fra le novità vi sarà un treno diretto da Zurigo a Rimini durante l'estate, ha annunciato oggi l'azienda.

Keystone-SDA

21.05.2026, 10:07

I viaggiatori beneficeranno anche di due collegamenti giornalieri per direzione tra Zurigo e Venezia (anziché di uno solo come in precedenza), con il prolungamento fino alla città lagunare di uno esistente con Lugano, si legge in una nota diramata in mattinata dalle Ferrovie federali.

L'attuale treno Basilea-Lucerna-Milano terminerà invece la corsa a Lugano a causa del numero insufficiente di tracce a disposizione. In direzione opposta, il diretto fra il capoluogo lombardo e la città renana verrà mantenuto.

Inoltre, l'attuale convoglio giornaliero da Zurigo a Firenze viaggerà solo fino a Bologna, ma durante l'estate arriverà fino a Rimini, offrendo così un collegamento diretto con la riviera adriatica durante la bella stagione.

Il treno da Zurigo a La Spezia via Genova circolerà ogni giorno tutto l'anno, mentre verrà meno il prolungamento stagionale del fine settimana per Livorno.

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