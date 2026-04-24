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FFS Risanamento del ponte sulla Reuss a Lucerna, interrotta la tratta ferroviaria fino a Ebikon

SDA

24.4.2026 - 14:13

Un'operazione simile si era già svolta nel mese di marzo dello scorso anno.
Un'operazione simile si era già svolta nel mese di marzo dello scorso anno.
Keystone

A causa del risanamento di un ponte sulla Reuss a Lucerna, la tratta ferroviaria tra quest'ultima città e Ebikon (LU) sarà interrotta per due fine settimana. Il traffico locale e per Zugo-Zurigo sarà svolto con autobus sostitutivi.

Keystone-SDA

24.04.2026, 14:13

24.04.2026, 14:32

L'interruzione, fanno sapere le Ferrovie federali, sarà attiva da venerdì sera alle 22 fino al lunedì successivo alle 4.30 per i week-end 1-4 maggio e 8-11 maggio.

Secondo quanto comunicato a Keystone-ATS dalla portavoce Sabrina Schellenberg, i convogli da e per il Ticino transitano via Küssnacht am Rigi. In alcuni casi i treni circolano in orari diversi, ma i tempi di percorrenza rimangono invariati.

L'unica eccezione, precisa Schellenberg, è il treno del sabato mattina tra Ginevra Aeroporto e Locarno e quello tra Locarno e Losanna della domenica sera. In entrambi i casi il collegamento sarà soppresso tra Lucerna e la città sul Verbano.

Conseguenza: sarà necessario cambiare a Lucerna con un allungamento del tempo di percorrenza (+18 minuti il sabato, +14 la domenica). L'orario online è stato aggiornato.

È necessario bloccare la tratta per eseguire i lavori

L'obiettivo principale dei lavori è il rinnovo della protezione contro la corrosione. Per diversi motivi, spiegano le FFS, i lavori di riparazione non possono essere eseguiti mantenendo il traffico ferroviario. Sul ponte, infatti, lo spazio tra la struttura e il profilo di transito dei treni è troppo ridotto.

Inoltre, le finestre notturne senza circolazione ferroviaria su questa linea durano soltanto tre o quattro ore, un intervallo troppo breve per intervenire in modo efficace. Anche una chiusura prolungata della tratta, percorsa ogni giorno da circa 200 treni, non è praticabile.

Per questo motivo, i tre elementi del ponte, ciascuno del peso di circa 185 tonnellate, saranno sollevati uno dopo l'altro da una gru e trasportati a terra fino a una postazione di lavoro appositamente predisposta. Durante il periodo dei lavori verrà installato un ponte provvisorio. L'investimento previsto è di 15,3 milioni di franchi.

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