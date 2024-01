In questo modo diventa possibile rendere noti comportamenti inappropriati sui treni in maniera semplice e anonima (foto d'archivio). KEYSTONE

Le FFS testano da questo mese su alcuni convogli un codice QR che i passeggeri possono utilizzare per segnalare problemi relativi alla sicurezza. In questo modo diventa possibile rendere noti comportamenti inappropriati sui treni in maniera semplice e anonima.

Il codice viene applicato sulla parete sotto le finestre ed è accompagnato da un invito a segnalare eventuali problemi con il proprio telefono. Il tutto completa uno strumento di segnalazione online lanciato lo scorso dicembre.

«Il progetto pilota mostrerà se lo strumento online verrà utilizzato in questa forma dai clienti», ha detto una portavoce delle FFS a Keystone-ATS. La sicurezza dei treni è valutata come elevata, ma esistono comunque situazioni che hanno un impatto negativo su tale percezione.

Questi eventi spesso non vengono segnalati. «Tramite la non segnalazione di questi casi si possono perdere informazioni preziose, che potrebbero ulteriormente migliorare la situazione dal punto di vista della sicurezza attraverso misure appropriate», ha proseguito la portavoce.

Col nuovo sistema possono essere segnalati tutti gli episodi che fanno sentire i passeggeri poco sicuri, dal vandalismo fino alle molestie. Lo strumento non sostituisce però una chiamata ai numeri di emergenza o una denuncia ufficiale.

La fase di test dei codici QR viene effettuata su alcuni treni della linea IC5, fra Ginevra aeroporto verso Bienne e Zurigo, e da San Gallo a Rorschach. Il periodo di prova dovrebbe terminare a fine marzo. La notizia su questa novità è stata data dalle testate CH Media.

hanke, ats