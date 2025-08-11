  1. Clienti privati
Scozia Fiamme sull'Arthur's Seat, vulcano dormiente di Edimburgo

SDA

11.8.2025 - 09:45

Il rogo è divampato ieri pomeriggio.
Keystone

Un incendio è scoppiato ieri, domenica, sulle pendici dell'Arthur's Seat, un vulcano dormiente simbolo di Edimburgo, in Scozia. Lo hanno riferito le autorità locali alla CNN.

Keystone-SDA

11.08.2025, 09:45

11.08.2025, 09:48

Una «vasta area» di arbusti è stata colpita dall'incendio, ha dichiarato il Servizio Vigili del Fuoco Scozzese. Non sono state segnalate vittime, ha aggiunto.

Le prime chiamate per l'incendio sono arrivate intorno alle 16.00 ora locale (le 17.00 in Svizzera), ha dichiarato il servizio antincendio, comunicando alla Cnn, più di cinque ore dopo, che l'incendio non era ancora stato spento. Le cause delle fiamme sono ancora in corso di accertamento. Ad automobilisti e pedoni è stato suggerito di evitare la zona.

Arthur's Seat si trova a Holyrood Park, vicino al Parlamento scozzese e al Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale di Re Carlo a Edimburgo. Negli ultimi anni, i vigili del fuoco scozzesi sono intervenuti per gli incendi ad Arthur's Seat nel 2022, 2020 e 2019.

Secondo Scottish Water, il 2025 ha visto l'inizio dell'anno più secco in Scozia dal 1964.

