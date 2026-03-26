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Sulle coste del Baltico Fiato sospeso per una megattera arenata, in corso le operazioni per salvarla

SDA

26.3.2026 - 21:59

L'animale si è arenato vicino alla spiaggia di Timmerdorfer, in Germania
L'animale si è arenato vicino alla spiaggia di Timmerdorfer, in Germania
KEYSTONE

Le sorti di una megattera che si è arenata nella spiaggia di Timmerdorfer, nel Mar Baltico, stanno appassionando i tedeschi. Le operazioni sono terminate senza successo giovedì, perché continuare col buio sarebbe troppo pericoloso, ma venerdì riprenderanno sul presto, secondo il sindaco Sven Patheil Boehnke.

Keystone-SDA

26.03.2026, 21:59

Sul posto si lavora con delle escavatrici. La balena, molto sofferente, e ferma da lunedì, in serata si è mossa e si è spostata lungo un tratto di diversi metri, risvegliando le speranze di un salvataggio che si sta rivelando molto difficile.

«La balena vuole partire!», ha urlato il sub Robert Marc Lehmann, secondo il racconto della Bild, pubblicato in serata sul sito. «Adesso si fida di me ed è molto motivata», ha riferito ancora. Per ore, nella giornata di oggi, i soccorritori hanno provato a liberare l'esemplare con una grande escavatrice usata a terra e in acqua.

Dopo la scoperta dell'esemplare avvenuta lunedì mattina, scrivono i media tedeschi, i primi tentativi di salvataggio martedì sono andati a vuoto. L'esemplare è più grande di quanto si fosse creduto inizialmente: è infatti lungo fra i 12 e i 15 metri e pesa circa 15 tonnellate.

Proprio le grandi dimensioni dell'animale e la solidità della sabbia rendono difficili l'impresa, che attira da giorni la gente sul posto.

Anche i tentativi di provocare delle onde con le imbarcazioni della polizia, per aiutare la balena a svincolarsi e nuotare non hanno avuto successo. Secondo gli esperti i casi del genere sono in aumento, e anche la specie si starebbe diffondendo di più grazie al veto che ne colpisce la caccia. Nel 2025 diverse balene sono morte così sulla spiaggia di Sylt, nel mare del Nord.

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