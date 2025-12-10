Gianni Infantino e Donald Trump venerdì scorso a Washington, durante il sorteggio per i mondiali 2026. Keystone

Il Comitato Etico della Fifa è stato incaricato di indagare sul presidente Gianni Infantino, a seguito di una denuncia presentata da Fair Square, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani.

Keystone-SDA SDA

La NGO contesta al presidente della Federcalcio mondiale almeno quattro presunte violazioni delle norme sulla neutralità politica.

Secondo quanto riportato da Bbc Sport, la segnalazione riguarda il sostegno pubblico mostrato da Infantino al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione del sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026 a Washington.

Durante l'evento, Trump ha ricevuto il primo 'Fifa Peace Award', consegnato direttamente da Infantino, che avrebbe inoltre pubblicato sui social media ulteriori messaggi e interviste a favore del presidente statunitense.

Fair Square definisce l'assegnazione del premio «una chiara violazione del dovere di neutralità della Fifa» e sostiene che il presidente della Federazione «non abbia l'autorità di definire unilateralmente missione, politiche e valori dell'organizzazione».

L'organizzazione ha inoltre ricostruito diverse dichiarazioni rilasciate da Infantino nei mesi precedenti, sempre ritenute di sostegno a Trump. Durante il sorteggio, il numero uno della Fifa ha affermato: «Questo è ciò che vogliamo da un leader. Lei, signor presidente, potrà sempre contare sul mio sostegno». «

Questa denuncia va oltre il semplice appoggio di Infantino all’agenda politica del presidente Trump», ha dichiarato Nicholas McGeehan, direttore di Fair Square. «Riguarda il modo in cui la struttura di governance della Fifa ha permesso al suo presidente di violare apertamente le regole e di agire in modo contrario agli interessi del calcio mondiale».