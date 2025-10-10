  1. Clienti privati
Sismi Terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine

SDA

10.10.2025 - 07:13

Solo poco più di una settimana fa un terremoto aveva già colpito le Filippine, in particolare l'isola di Cebu. (immagine d'archivio)
Keystone
Keystone

Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay nella regione di Mindanao.

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:13

10.10.2025, 08:08

Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha revocato stamattina l'allerta tsunami per le Filippine, Palau e l'Indonesia. «Non sussiste più alcuna minaccia di tsunami a seguito di questo terremoto», ha affermato in un comunicato.

Non sono state segnalate immediatamente vittime o danni. Il terremoto ha colpito solo 11 giorni dopo che un sisma di magnitudo 6,9 ha ucciso 74 persone e distrutto o danneggiato circa 72 mila case nell'isola centrale di Cebu.

