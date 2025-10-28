  1. Clienti privati
Cinema Sono più rari i film svizzeri sui siti di streaming, ma crescono le visioni

SDA

28.10.2025 - 11:04

Nella statistica non sono (ancora) comprese le serie. (Foto simbolica)
Nella statistica non sono (ancora) comprese le serie. (Foto simbolica)
Keystone

I film svizzeri sulle piattaforme di streaming, secondo un comunicato pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), rappresentano solamente il 3% dell'offerta e il 2% delle visioni.

Keystone-SDA

28.10.2025, 11:04

28.10.2025, 11:18

Il numero di visioni si è comunque moltiplicato di sette volte tra il 2023 e il 2024, nonostante la diminuzione delle proposte.

A livello generale, fra gli utenti svizzeri a suscitare un crescente interesse sono i film di animazione, le cui visualizzazioni sono aumentate del 19%, mentre i documentari hanno registrato una diminuzione del 7%.

A quanto riporta l'UST i film di finzione sono ancora i preferiti, visto che rappresentano l'85% dell'offerta di lungometraggi e l'83% dell'utilizzo dei servizi di streaming.

Per quanto concerne il numero di abbonati, questi sono aumentati nel 2024 del 5%, dopo un lieve calo nel 2023. I numeri rimangono comunque stabilmente alti dal 2021.

Stanno invece perdendo d'importanza altri metodi di fruizione, quali il noleggio (-7%) e l'acquisto. Nella statistica non sono considerate le serie, che vi verranno comunque incluse in futuro.

