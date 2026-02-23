L'SCR Altach gioca le sue partite casalinghe allo stadio Schnabelholz. Wikimedia/Vincenzo Togni

Un ex arbitro svizzero di alto livello è stato condannato a una pena detentiva con la condizionale per il cosiddetto scandalo degli spogliatoi dello Sportclub Rheindorf Altach in Austria. Il tribunale regionale di Feldkirch lo ha giudicato colpevole, tra l'altro, di registrazione non autorizzata di immagini.

Hai fretta? blue News riassume per te Il tribunale regionale di Feldkirch in Austria ha condannato un ex arbitro svizzero a sette mesi di reclusione con la condizionale per aver filmato di nascosto diverse calciatrici negli spogliatoi.

Sono circa 30 le giocatrici dell'SCR Altach che sono state filmate inconsapevolmente.

La sentenza non è ancora definitiva perché la procura sta valutando ulteriori passi. Mostra di più

L'aula del tribunale di Feldkirch in Austria era gremita. Più di 100 persone hanno voluto vedere come si è concluso il caso che da mesi fa notizia.

Sul banco degli imputati un ex arbitro svizzero di alto livello.

Quest'ultimo, che si presume risieda nel Canton San Gallo, è accusato di aver filmato e fotografato di nascosto le calciatrici negli spogliatoi durante il suo periodo come funzionario dell'SCR Altach, usando uno smartphone nascosto e talvolta attraverso il buco della serratura.

Il tribunale regionale di Feldkirch ha emesso la sentenza nel primo pomeriggio: una condanna a sette mesi di carcere con la condizionale, oltre a 300 aliquote giornaliere di quattro euro ciascuna.

Ogni atleta coinvolta riceverà 625 euro di danni.

La giudice è stata chiara: «Fa una grande differenza se ci si limita a guardare le immagini o se le si produce da soli». Il fatto che l'imputato abbia abusato di uno spazio protetto come lo spogliatoio è stato particolarmente grave.

La corte ha mitigato la pena tenendo conto della sua confessione parziale e della mancanza di condanne precedenti.

L'imputato ha accettato la sentenza. La procuratrice pubblica vuole verificare se intende ricorrere in appello.

La sentenza non è quindi ancora definitiva.

«Un'enorme violazione della fiducia»

Secondo la procura, nelle registrazioni sono state identificate circa 30 giocatrici. La più giovane è nata nel 2007 e le accuse includono quindi registrazioni di immagini non autorizzate e immagini pedopornografiche.

Un'atleta ha testimoniato in tribunale di essersi riconosciuta in una foto dello spogliatoio. L'avvocato delle querelanti private ha letto una dichiarazione congiunta delle persone coinvolte.

«Gli eventi ci hanno fatto mancare la terra da sotto i piedi», si legge. L'accusato aveva goduto di grande fiducia come dirigente sportivo e ne ha abusato. «Per anni ci ha detto che lo spogliatoio era la nostra casa». Per questo motivo il reato è stato particolarmente doloroso.

Da allora, alcune calciatrici hanno sofferto di insonnia, mentre altre hanno avuto difficoltà a entrare negli spogliatoi senza preoccuparsi. Inoltre, ci sono stati anche commenti offensivi da parte di chi le circondava.

La procuratrice pubblica parla di «enorme violazione della fiducia». Un'avvocata delle vittime definisce il caso «una catastrofe per il calcio femminile».

Una confessione parziale e domande senza risposta

All'inizio dell'interrogatorio, l'imputato ha dichiarato: «Mi dichiaro parzialmente colpevole».

Il suo avvocato ha sostenuto che le registrazioni potevano essere state effettuate solo a partire dal 2020, dato che il suo cliente era attivo nel club solo da quel momento in poi, mentre la denuncia penale parlava di video e foto a partire dal 2018.

Dal processo non è ancora emerso chiaramente se le immagini siano state diffuse. L'avvocato difensore ha sottolineato: «Tutti i supporti di dati su cui sono memorizzate le registrazioni sono stati sequestrati e saranno distrutti».

Nelle sue ultime parole, l'imputato si è rivolto direttamente alle persone colpite: «Vorrei esprimere la mia solidarietà a tutte e scusarmi per le mie azioni».

Uno scandalo di portata internazionale

Il caso ha fatto scalpore anche al di fuori dell'Austria.

Alcuni giornali come il «The Guardian» hanno riportato la notizia. La ministra dello sport austriaca Michaela Schmidt ha parlato di accuse «disgustose».

Se le atlete «non sono sicure nemmeno nei loro spogliatoi, allora non hanno più un posto sicuro», ha detto e ha chiesto un'indagine completa.

L'SCR Altach ha annunciato di aver organizzato un sostegno per le calciatrici interessate insieme ad agenzie esterne di supporto alle vittime. Saranno inoltre introdotte ulteriori misure di protezione e prevenzione.

Il comune di Altach si trova direttamente al confine con la Svizzera e il club calcistico è il fiore all'occhiello sportivo della regione: sia la squadra femminile che quella maschile militano nella Bundesliga, la massima lega calcistica austriaca.